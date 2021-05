Oposición no se guardó nada contra Molano en debate de moción de censura

Este lunes los partidos de oposición destaparon sus cartas contra el ministro de Defensa, Diego Molano en el debate de moción de censura que tuvo lugar en el Senado de la República por los señalamientos del jefe de la cartera de Defensa contra la protesta social.

El primero en intervenir fue el senador Iván Cepeda Castro, que en calidad de citante expuso uno a uno los quince puntos por los que a su juicio Molano debe abandonar el cargo

“A nuestro juicio es usted uno de los máximos responsables políticos de la cadena sistemática de crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado por agentes y grupos de la fuerza pública en Colombia desde el pasado 28 de abril”, expresó el senador Cepeda, del Polo Democrático Alternativo.

@IvanCepedaCast al ministro defensa: “Usted @Diego_Molano es uno de los máximos responsable políticos de la cadena sistemática de crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado por agentes y grupos de la Fuerza Pública en #Colombia desde el pasado 28 de abril”. pic.twitter.com/SF1inawlvB — Rolando Segura (@rolandoteleSUR) May 24, 2021

Otra voz de la oposición que se escuchó en el Senado fue la de Gustavo Petro que no dudo en irse lanza en ristre contra el ministro Molano a quien acusó de ser responsable de crímenes de Estado.

Mi intervención en el senado sobre la moción de censura al ministro de defensapic.twitter.com/KFSySiEbTP — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 24, 2021

Por su parte, el senador Antonio Sanguino, cuestionó al ministro de Defensa por, según él, reprimir y criminalizar la protesta social en Colombia.

“Tenemos un ministro que justifica violación de los derechos humanos y que protege a sus violadores, a quienes asesinan, disparan contra los manifestantes y protege a quienes abusan de la fuerza y a quienes usan armas no letales de manera indiscriminada contra la población y que protege a quienes cometen delitos sexuales, como ocurrió en el caso de Alison en Popayán”, indicó.

El Ministro Molano: 1. Desconoce y viola los DDHH y el DIH

2. Reprime y crimaliza la protesta

3. Justifica la violación de los DDHH

4. Falsos positivos judiciales

5. Participa de los operativos de la Fuerza Pública

6. Afecta las relaciones internacionales

7. Viola la ley pic.twitter.com/3YZclL0lfd — Antonio Sanguino Senador (@AntonioSanguino) May 24, 2021

Entretanto, el senador Armando Benedetti, también intervino para justificar esta moción de censura y afirmar que Molano es el que debe responder políticamente por todo lo que está sucediendo.

“En la ecuación del paro no todo es bloqueo, no todo es narcotráfico, no todo es vandalismo, sí lo hay y nadie lo niega, pero si lo hay es solo el 5% o el 10% de la ecuación del paro. La moción es porque usted no quiere reconocer que hay derechos humanos en este país, porque los han violentado y usted es el que debe responder políticamente”, añadió.