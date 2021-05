Oposición en Colombia quiere votos a partir de los 16 años

Congresistas de oposición promueven la idea de que el derecho al voto en Colombia se puede ejercer a partir de los 16 años.

La iniciativa es del representante de la Colombia Humana David Racero quien asegura que esta nace en los diálogos que ha sostenidos con jóvenes en diferentes regiones del país.

“Es injusto que las personas a partir de los 14 años tengan responsabilidad penal, libertad sexual e incluso, a partir de los 16 años puedan ejercer el matrimonio y que actualmente no se permita tener derechos políticos plenos. No se puede tener un doble discurso, afirmando que los jóvenes para unas cosas se le puede tratar como adulto y para otras cosas, se cree que no tienen las capacidades”, asegura el representante.

Además, el congresista afirma que no se hace necesario tener 25 o 30 años para poder desarrollar la participación política en el escenario legislativo, pues una persona con 18 años cumplidos tiene todas las capacidades de ejercer en un cargo de elección popular.

Este proyecto de acto legislativo deberá pasar ocho debates ante Senado y Cámara del Congreso de Colombia para que pueda materializarse en Ley de República y es apoyado por diferentes congresistas la mayoría de oposición al Gobierno Duque.