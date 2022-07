Nunca he renunciado a mi nacionalidad colombiana: Lina María Garrido

La representante a la Cámara electa Lina María Garrido Martín, sostuvo en las últimas horas que mediante correo electrónico fue notificada del auto del 9 de mayo de 2022, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, donde se le informa de la admisión de la demanda presentada por el ciudadano Edgar Marín Rueda, quien solicita la nulidad del acto de su elección por tener doble nacionalidad.

“Esta afirmación no es cierta y lo voy a demostrar en el proceso judicial pues conforme con la norma constitucional, es notorio y de público conocimiento que soy ciudadana colombiana, sin ninguna limitación para el ejercicio de mis derechos políticos y por más esfuerzos interpretativos que se hagan, no podrán acreditar que he renunciado a mi nacionalidad colombiana”.

Agregó que el artículo 179 de la Constitución Política de Colombia en su numeral 7 establece que no podrán ser congresistas: “Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento”, y Lina María Garrido cumple con este acápite de la norma”, sostuvo la congresista electa para el periodo 2022-202ó.

Garrido Martín sostuvo que la demanda tiene como fundamento fáctico único, que cuenta con partida de nacimiento tanto de Colombia, como de Venezuela, lo que, según la interpretación del demandante, la convierte en ciudadana venezolana y adjunta el documento, sin tener en cuenta que, en uno de los costados de la certificación del acta de nacimiento se reseña que:

“De conformidad con el artículo 78 Reglamento Nro. de la Ley Orgánica del Registro Civil, y acta de renuncia Nro. 2.6 folio 27 del Registro Civil y Acta de Renuncia Nro. 255 folio 257 de fecha 08. 09. 2015 en los libros de nacionalidad y según certificación emitido el 05 de octubre del año 2015, en la oficina municipal del registro Guasdualito deja sin efecto la presente acta de nacimiento Nro. 255 a nombre de: LINA MARIA GARRIDO MARTIN. 13. 10. 2015” (Ver documento) (Ver documento 2) (Ver documento).

La representante reveló que continuará desarrollando su agenda social y política, con la tranquilidad de cumplir con los requisitos legales y constitucionales para haber aspirado y ejercer el cargo de Representante a la Cámara por el departamento de Arauca.

Puntualizó que de la defensa en el proceso judicial se encargarán sus abogados, quienes revisaron desde antes de la inscripción que todos sus documentos estuvieran en orden y cumplieran con la Ley para postularse al cargo, hecho que le da tranquilidad y seguridad para tomar posesión y cumplir el mandato constitucional de cuatro años en el Congreso de la República.

La Congresista lamentó que, en Arauca a cambio de estar apoyando el bienestar y el progreso del departamento para salir adelante, haya personas que parecieran más interesadas en hacerles daño a los demás y entorpecer la gestiones en pro de mejorar la calidad de vida de los araucanos.