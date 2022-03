“No por ser mujer se tiene asegurado un espacio”: Andrea Moncayo y Clara Lucía Sandoval

Share on Twitter

Share on Facebook

Las candidatas a la Cámara de Representantes, Clara Lucía Sandoval (Partido Liberal) y Andrea Moncayo (Nuevo Liberalismo), en diálogo con Confidencial Colombia, aseguraron que a pesar de que en nuestro país persiste una actitud machista en la política, esta se va superando poco a poco y al día de hoy, como mujer les ha sido más fácil participar en espacios que antes les era casi imposible.

Tanto Sandoval como Moncayo consideran que actualmente la sociedad cree y confía en el liderazgo de las mujeres y en su trabajo y su empeño por sacar al país adelante. Aun así, ambas creen que no por ser del género femenino se tiene ganado o asegurado un espacio, “que este debe ganarse con esfuerzo”.

“Poco a poco podemos empezar a romper esos techos de cristales y decir: aquí estamos dando un primer paso, que sin duda alguna es complicado y que no es fácil y para nadie es un secreto”, dijo Andrea Moncayo.

Coinciden además cuando dicen que hoy la comunidad es más dada a entender que la mujer no es un objeto de adorno y que su lugar en la política es cada vez más preponderante. Aun así, la candidata Clara Lucia, dice que no por eso hay que confiarse e invitó a no bajar la guardia para así conquistar mayores espacios.

“En mi caso, somos mujeres que queremos que la participación política de las mujeres en el Partido Liberal crezca. Yo me he sentido bien recibida, muy a gusto y que tengo la libertada para expresar mi opinión”.

Reviva la entrevista en el siguiente enlace: