El sindicato de la Unión Temporal Penitenciarios -UTP, alertó al Gobierno Nacional porque el artículo 27 del Decreto 546 de 2020 que ordenaba el NO recibo de privados de la libertad de las estaciones de policía y unidades de reacción inmediata, está a escasos días de perder vigencia y los centros carcelarios no tienen las condiciones sanitarias para la reapertura de las cárceles del país.

El sindicato argumenta que “el desbordado hacinamiento, los elementos sanitarios y de protección no son suficientes, pues al ser de consumo masivo, estos se agotan y en algunos establecimientos carcelarios nunca llegaron y no hay sitios de aislamiento al no haber espacios útiles para ello”.

La UTP va más allá en sus apreciaciones considerando además que, “miles de Privados de la libertad, al igual que trabajadores están entre los factores de riesgo por sus comorbilidades y deben ser protegidos a toda costa, máxime cuando salta a la vista que el pico de la pandemia no se ha dado en el país y tampoco en el sistema penitenciario y carcelario.

Los trabajadores del INPEC piden a la ministra de Justicia Margarita Cabello y al Gobierno Nacional prorrogar el Decreto que tiene ver con el NO recibo de nuevos privados de la libertad, hasta tanto no existan unas condiciones que permitan el ingreso de estos al sistema penitenciario y carcelario colombiano.