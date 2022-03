No habrá reconteo: registrador

El registrador nacional, Alexander Vega, desistió de presentar una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se hiciera un recuento de los votos a Senado.

“La solicitud que ayer plantee era para presentarla hoy. No he presentado ninguna quiero aclarar eso y se hizo con el propósito de buscar una salida. Para tranquilidad de las fuerzas políticas no voy a presentar la solicitud de reconteo de votos. Por parte de la Registraduría no la vamos a presentar”, afirmó.

El funcionario aseguró que dará espera a la finalización de los escrutinios y la decisión del CNE.

Las declaraciones se hicieron luego de concluir el Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, a la que asistieron representante de los partidos políticos, miembros del Consejo Nacional electoral y de la sociedad civil.

De los 16 partidos políticos presentes en la reunión, 12 se mostraron en contra de la idea de recontar los votos a Senado Liberal, (MAIS, Alianza verde, Colombia Renaciente, ASI, Partido Comunista, Coalición MIRA – Colombia Justa Libres, Partido de la U, Cambio Radical, Dignidad, Colombia Humana, Nuevo Liberalismo).

A favor de la propuesta estuvieron el Movimiento de Salvación Nacional, Verde Oxígeno, Centro Democrático. El Partido Conservador no tomó postura.