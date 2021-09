“No es lo que Cesar Gaviria quiera”: Luis Fernando Velasco

El senador y precandidato liberal Luis Fernando Velasco en diálogo con Confidencial Colombia comparte algunos aspectos de su candidatura a la Presidencia de la República y lanza algunas puyas al director único del liberalismo, Cesar Gaviria.

¿Mantiene su intención de llegar a la Presidencia de la República?

Luis Fernando Velasco (LFV): No es una decisión personal. En la ciudad de Cali cerca de cuatro mil líderes liberales, unos de manera presencial, otros de forma virtual preguntaron si yo podía representarlos en la búsqueda de la Presidencia de la República defendiendo las ideas liberales, petición que acepte porque hay algo que valoro muchísimo y es que fue hecha por líderes liberales de base de todo el país, quienes me han invitado a dialogar con sus amigos y que sienten que quien ha sido un disidente del partido es el expresidente Cesar Gaviria y su hijo Simón.

Eso quiere decir que sí mantiene su precandidatura a la Presidencia de la República

LFV: Mientras esas personas que me hicieron la invitación no me digan lo contrario no voy a cambiar de opinión, además porque el partido no es una microempresa familiar, es una de las instituciones más antiguas e importantes del país en la política. En los inicios de la república se llamaba el Partido Progresista y mi paisano José Ilario López fue el primer presidente que llegó a nombre del partido dando una lucha muy fuerte contra el establecimiento, que de alguna manera mantenía los privilegios coloniales y los derrotó y abolió la esclavitud. El liberalismo importante ha sido el de Rafael Uribe Uribe, de Alfonso López Pumarejo, de Gaitán. En ese liberalismo me inscribí y es el que defiendo, y ese liberalismo no pide permiso.

Se mantiene en su decisión de ser candidato, aún con la presencia en la campaña del exministro Alejandro Gaviria, que como todos sabemos, es de preferencia del director único del liberalismo, Cesar Gaviria.

LFV: Que Alejandro Gaviria le gusta a Cesar Gaviria no significa que sea liberal, ni que sea el candidato de los liberales.

¿El expresidente Gaviria está dispuesto a realizar una consulta del partido para escoger candidato?

LFV: No sé a qué esté dispuesto el expresidente Gaviria, lo que sí sé es que los estatutos del Partido Liberal obligan al director a realizar una consulta. Él tiene unas normas que son ley para las partes, no es lo que Cesar Gaviria quiera. Es bastante curioso que el director único del liberalismo promueva la aspiración de quien fue el subdirector de Planeación Nacional en el gobierno de Álvaro Uribe a quien hizo oposición. Este candidato fue además ministro de Salud del expresidente Santos y defendió la Ley 100, creada en el gobierno de su mentor, es decir de Cesar Gaviria. Aquí existe la obligación de plantear un mecanismo democrático para definir un candidato a la presidencia y este no se hace en una bancada parlamentaria, se hace dándole participación a la militancia.

¿Ve posible hacer un acercamiento con el Pacto Histórico?

LFV: Con quienes quieren un cambio en el país por supuesto que lo veo posible, llámese Pacto Histórico, Nuevo Liberalismo, Coalición de la Esperanza, Rodolfo Hernández. Ojalá pudiéramos hacer algo juntos en una coalición que sea capaz de construir una propuesta que enamore a Colombia y que envíe el mensaje de que hay una opción electoral real que puede ganar y para esto es importante que la coalición sea sin vetos, incluso ahí cabe Alejandro Gaviria.

En esta coalición que usted propone, ¿sí habrá cupo para tanto ego?

LFV: Quien tenga ego no tiene futuro político porque si se llega con un ego desbordado, el mismo pueblo se lo va calmar. Es por esto que debemos desde ya construir equipo con gente que tenga experiencia para hacer las cosas que se deben hacer en este país.

¿Se ve compitiendo en la consulta liberal con el exgobernador Eduardo Verano de la Rosa?

LFV: El doctor Verano de la Rosa primero debe definir si hará parte de una coalición de derecha de unos exgobernadores o si le juega a competir por un aval liberal. Los liberales no podemos seguir siendo vagón de cola de la derecha. Invito al Partido Liberal a participar en una coalición donde participen quienes de verdad estamos dispuestos a promover un cambio y no maquillajes, que seamos capaces de decir: no nos salió bien la Ley 100, de meternos a fondo en la implementación de los Acuerdos de Paz, en la construcción de un modelo económico equitativo y que permita prosperidad colectiva incentivando el consumo interno y así dejemos de importar productos agrícolas que a otros les sobra.

¿Ha socializado estas propuestas que acaba de mencionar con la bancada de cámara y senado del Partido Liberal?

LFV: Ellos me han escuchado en la plenaria y en la Comisión Primera. En la bancada no porque el director único del Partido Liberal no la cita desde hace año y medio, como tampoco cita a un debate ideológico, ni mucho menos aun congreso ideológico.

¿Es posible derrotar al candidato del Centro Democrático teniendo en cuenta que estamos en un gobierno del Centro Democrático que tiene baja favorabilidad?

LFV: En los procesos electorales uno tiene que ser respetuoso con los contendores. Yo creo que en el Gobierno Duque se han cometido toda una serie de errores y por primera vez, el establecimiento que durante años ha dirigido este país, es derrotable. No es el Centro Democrático, es toda la derecha y todo este aparato que va a tratar de unirse para evitar un cambio porque son los únicos que se han beneficiado con las actuales condiciones del país. Yo quiero construir una alternativa que le sirva al campesino, a las mujeres cabezas de familia, a los jóvenes, es decir, al pueblo colombiano.

No es un poco contradictorio que el orden público en departamentos como el Cauca por ejemplo, se haya deteriorado en el gobierno de un partido que tiene como lema principal, la seguridad.

LFV: Por supuesto que es contradictorio. El departamento del Cauca, mi departamento, tiene una alta presencia de cultivos de uso ilícito y no se ha sabido enfrentar ese problema. El mundo está legalizando la marihuana mientras en Colombia nos matamos y enviamos aviones fumigadores para acabar un producto natural, que podría ser rentable para nuestro país y particularmente con esos campesinos quienes por dedicarse a esta siembra deben convertirse en testigos y víctimas de esta violencia.

Veo que está de acuerdo en este aspecto con el excongresista Juan Manuel Galán.

LFV: En ese tema sí. Juan Manuel Galán y yo estuvimos de acuerdo en el trámite del proyecto de ley que autorizaba el uso medicinal de la Marihuana, hicimos equipo y seguimos coincidiendo en este tema. Como presidente del Senado trabajé incansablemente para que esa ley saliera adelante.

¿Cabría la posibilidad de una llegada suya al Nuevo Liberalismo?

LFV: El Nuevo Liberalismo es una expresión profundamente respetable. Creo que ese Nuevo Liberalismo debe ayudar a construir esa gran coalición donde puede poder ser un gran actor. Para esto lo primero que debe hacer es perder el miedo a competir con otros.