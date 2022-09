“No creo que haya alguien en el Congreso que practique la brujería”: Juan Carlos Losada

El representante la cámara Juan Carlos Losada, en entrevista para Confidencial Colombia, se reafirma en su idea de solicitar que la Capilla del Congreso de la República sea permitida para diferentes cultos religiosos y va más allá diciendo que no cree que sí este uso múltiple se llegase a permitir, que este espacio se preste a ritos de brujería o satanismo.

¿De donde o cómo nace la idea de permitir que la capilla del Congreso de la República se utilice para todos los cultos?

Juan Carlos Losada: Es una idea que me surgió hace dos años con la visita que hicimos varios parlamentarios de este Congreso, invitados por la Konrad Adenauer al Parlamento Alemán donde no tienen una capilla para determinada religión y si cuentan con espacios de oración que pueden ser utilizados por múltiples credos.

Sí esto fue hace dos años por qué hasta ahora la da a conocer porque su idea coincide con lo sucedido en la Capilla del Aeropuerto ElDorado.

Juan Carlos Losada: Nosotros teníamos la proposición desde antes de lo que sucedió en ElDorado pero a veces las ideas coinciden en el tiempo con determinados sucesos pero nosotros la venimos trabajando desde antes.

¿Si cree que un país que es mayoritariamente católico reciba con buenos ojos esta idea?

Juan Carlos Losada: No sé como lo reciban quienes profesan la religión católica de la cual además yo hago parte, lo que creo es que en un país que es abierto a todos los credos no esta bien que existan espacios exclusivos para una religión. Esto es casi que violatorio de nuestra Constitución. No estoy diciendo que se cierre la Capilla, sino que este espacio se abra a cualquier culto.

¿Es posible que una idea como esta se desplace también a las Fuerzas Militares y de Policía?

Juan Carlos Losada: Es un debate que hay que dar. Es claro que en nuestra Constitución se invoca a Dios con lo cual no tengo ningún problema, pero es claro que no lo hace a una sola clase de Dios.

Siendo así, sí algún funcionario o congresista que practique la religión Yoruba que incluye prácticas de santería, quiere ejercer ese derecho, ¿sería bien visto?, incluso si hay alguien que rinda culto al satanismo, que también es considerado religión

Juan Carlos Losada: No creo que haya alguien en el Congreso que practique la brujería o cosas de ese estilo, lo que sí creo es que aquí hay diversidad étnica que siempre ha sido satanizada por las visiones homogénicas de nuestro país y que las han llamado santería o brujería y eso debe ser replanteado porque hay que respetar las creencias espirituales de esa diversidad que debe ser reconocida como parte de nuestra cultura.