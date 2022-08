Muerte de Diana Navarro San Juan abre un gran vacío en la comunidad trans

La comunidad LGBTIQ, lamenta el fallecimiento por muerte natural de Diana Navarro San Juan, activista trans que ejerció uno de los más fuertes liderazgos en este sector poblacional en Colombia.

Abogada de la Universidad de Antioquia. la primera de su género en obtener un diploma universitario. Sin pena alguna, Diana se definía como negra, marica y puta.

Desde muy joven se trasladó a Bogotá con la ilusión de estudiar, trabajar y formar un hogar al lado de un hombre que le amara, sin embargo, las condiciones con las que se encontró al trasladarse a la capital del país a vivir en medio de una ciudadanía que no terminaba de aceptar que la vida no es en blanco y negro, le hicieron entender que las cosas para ella no serían fáciles.

Aprendió asuntos de peluquería y ejerció la prostitución, tema que en muchas ocasiones reconoció que en un principio le causó muchas dificultades, pero con el tiempo aprendió a mirarlo como una oportunidad para salir adelante y luchar por sus propios ideales.

Su empoderamiento por los temas de inclusión y lucha por los derechos de la población trans fue bastante fuerte, al punto en que le hizo mostrarse como una de las lideresas del sector con mayor reconocimiento y respeto en el sector.

Todos en el barrio Santa fe saben quién es Diana Navarro San Juan, una líder que tuvo aspiraciones políticas primero como candidata a edil y más adelante al Concejo de Bogotá.

Ocupó el cargo de directora en la Corporación Opción Por El Derecho A Ser Y El Deber De Hacer y trabajó en la Subdirección para Asuntos LGBTI de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Diana Navarro fue columnista del portal de periodismo Confidencial Colombia.

El presidente, Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lamentaron su muerte:

Me duele profundamente el fallecimiento de Diana Navarro, maravillosa lideresa de la comunidad trans 🏳️‍⚧️, constructora de la politica publica LGBTI 🏳️‍🌈 de Bogotá y de la política de inclusión e igualdad nacional. A su familia y comunidad mi abrazo. Honraremos sus luchas y legado. pic.twitter.com/t25sludDS9 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 22, 2022