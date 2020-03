San Pedro no diferencia si el muerto era líder social o no: MinInterior

Alicia Arango, ministra del Interior

La ministra del Interior, Alicia Arango Olmos, se encuentra en el centro de la polémica por una frase que pronunció en la Mesa por la Vida que se desarrolló en Puerto Asís, Putumayo.

Durante el evento la ministra de la política aseguró que el porcentaje de asesinatos de líderes sociales en el país es mínimo, “exactamente el 1 %”.

“Aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos. Parece mentira, pero hay que defender a los colombianos y hay que seguir defendiendo a los líderes, por supuesto, y en eso estamos”, manifestó Arango.

#OJO Se conoce el video de la declaración de la ministra del Interior @AliciaArango en donde afirmó que en Colombia mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos. @VickyDavilaH @RevistaSemana Publicidad #SemanaNoticias pic.twitter.com/6wqqVvjaok — Javier Barragán (@barraganjavi) March 4, 2020

Pero esta no es la única frase que dará de que hablar de la alta funcionaria, porque este miércoles en entrevista con Blu Radio la ministra en su esfuerzo de justificar su intervención en Putumayo, la ministra no sólo ratificó lo dicho en Puerto Asís, sino que soltó otra perla: “Todos los muertos valen igual ante Dios (…) San Pedro no dice mire este es por esto y este por esto”.

Escuche la controvertida declaración de la ministra desde el minuto 17:11.

