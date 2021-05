Mindefensa insiste en vincular manifestaciones con ilegalidad y la oposición por su parte exige pruebas

Foto: RCNRadio

Ante las declaraciones del ministro de Defensa en las que asegura que las manifestaciones de los últimos días en Colombia fueron infiltradas y en algunos casos financiadas por el ELN y las disidencias de las FARC, congresistas de oposición manifestaron su rechazo total y pidieron las pruebas necesarias.

En diálogo con Confidencial Colombia el senador Roy Barreras asegura que estas declaraciones se suman al estigma de “terrorismo vandálico” y de la revolución molecular y no sé cuantas más afirmaciones que por supuesto desconocen el derecho de la inmensa mayoría de colombianos que han salido a marcha porque está hartos del desgobierno.

“No los financia nadie, los financia Duque. El problema es que estas descalificaciones, son los argumentos para justificar la militarización, la represión brutal que solo aumenta el espiral de la violencia”, afirmó Barreras.

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda, considera que esto es dictado por la imposibilidad que tiene el Gobierno de controlar, sin necesidad de reprimir la movilización ciudadana.

“Esto de pensar que está la ilegalidad mezclada en una movilización que se ha presentado en más de 500 municipios del país, que ha reunido multitudinariamente a miles de personas en las principales ciudades del país, pueda ser coordinado por unos cuantos grupos de disidencia armada hace parte de un discurso tropical”, puntualizó.

Cepeda fue más allá y recordó que algo parecido hizo el Alto Consejero Miguel Ceballos, quien durante los ataques a los CAI en Bogotá, aseguró que detrás de estos hechos “estaba el ELN”.

“El señor Ceballos es un funcionario que ha buscado atizar de todas las formas posibles el conflicto armado y los problemas sociales.”

Por otro lado el senador de la Alianza Verde Juan Luis Castro dice: “desafortunadamente uno al presidente Duque ya no le cree porque han sido tantas las salidas en falso, que queda como complejo entender después de ver todos videos y toda esta barbarie que es lo que realmente está sucediendo”.

El senador del Partido Liberal Luis Fernando Velasco estima que “esto ocurre porque el Gobierno Nacional no está leyendo lo que ocurre en Colombia”.

Al respecto, el representante a la cámara Mauricio Toro hace un fuerte llamado de atención porque considera que, “no se puede seguir en la línea de continuar estigmatizando la protesta social de jóvenes y miles de colombianos que hoy marchan exigiendo la garantía de sus derechos” y añade: “esto que hace el ministro, sin pruebas, porque no ha presentado las denuncias oficiales y no ha hecho las investigaciones profundas, simplemente sirve de combustible para mantener el miedo y el terror de tal manera que justifique la militarización y el asesinato de personas inocentes, porque eso no más que meterle terror a los ciudadanos. Si tiene las evidencias, que las enseñe”, afirmó

Los congresistas de oposición consideran necesario y urgente que el Gobierno convoque a un diálogo nacional, “esto tiene que parar, para que pueda parar la crisis y la movilización ciudadana, el presidente de la república tiene la obligación de convocar a un diálogo nacional, empezando por el Comité Nacional del Paro”, opina el Senador Roy Barreras.