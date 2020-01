MinCiencia responde a quienes criticaron sus antecedentes científicos

Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación

En las últimas horas la ministra de Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Gisela Torres, se defendió a través de un comunicado de los cuestionamientos sobre sus antecedentes científicos.

“He dedicado mucho tiempo como investigadora al estudio del hongo Ganoderma (…) En ningún momento he planteado de manera simplista que esta especie sea la cura contra el cáncer”, señala el comunicado de la ministra Torres.

Cabe señalar que las críticas contra la MinCiencia surgen por una publicación del diario El Espectador en el que cuestionaban la promoción por parte de la académica de una bebida que podría curar el cáncer. El artículo, y una entrevista posterior señalaban que Torres probó la bebida, que desarrolló a partir de sus investigaciones, en cerca de 14 o 15 pacientes, sin seguir los procedimientos científicos estandarizados.

Este es el pronunciamiento de la ministra Mabel Gisela Torres.

A raíz de la nota de prensa publicada por El Espectador, me permito aclarar lo siguiente:

Soy Bióloga química de formación con una maestría en Microbiología, un doctorado en Ciencias biológicas y un posdoctorado orientado hacia la química de hongos. En mi trayectoria como científica he cumplido con los procedimientos propios del método científico lo que incluye fases de observación, hipótesis y experimentación como lo prueban los documentos elaborados en los laboratorios en donde me he desempeñado como investigadora.

Llevó más de 25 años realizando investigaciones en mi campo disciplinario. Como lo refleja mi CVLAC a lo largo de ese tiempo he publicado artículos en revistas nacionales y extranjeras. Varios de mis artículos académicos han sido publicados en revistas especializadas de México, Estados Unidos, Cuba, Ucrania y mi país: Colombia.

Durante estos años de experiencia he retroalimentado mi formación como científica con el análisis de los saberes ancestrales y otras formas de producción de conocimiento que me han brindado nuevas perspectivas para el entendimiento de los distintos retos que enfrentan el país y sus oportunidades precisamente por el privilegio de contar como lo destacó el informe de la Misión de Sabios, con la riqueza que la biodiversidad y la diversidad cultural y étnica con sus tradiciones y conocimientos ancestrales y la heterogeneidad de sus regiones, hacen de Colombia un país tan único en su gran potencial . El informe final de la Misión de sabios 2019, de la cual hice parte, considera que el conocimiento incluye la ciencia, las humanidades, las artes y los saberes ancestrales, y es considerado como un activo fundamental para el desarrollo de nuevas y creativas alternativas a la crisis actual. Estos saberes no se encuentran aislados, no son estáticos ni inmodificables. Tampoco la ciencia occidental es monolítica ni está exenta de fracasos e incertidumbres. Un comienzo en esta dirección podría ser el de reconocer la multiplicidad de epistemologías, lógicas y prácticas que se hallan por debajo de la creación y el mantenimiento de los diferentes conocimientos.

He dedicado mucho tiempo como investigadora al estudio del hongo Ganoderma y mis publicaciones reflejan ese interés profesional. He venido trabajando en la investigación de las propiedades de los hongos y sus compuestos bioactivos para lo cual realicé sistemáticamente el perfil metabólico de más de 200 especímenes. He estudiado sobre técnicas para incrementar la concentración de los compuestos bioactivos y los posibles mecanismos de los efectos observados con

Como Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, tengo un compromiso con el país y con el señor Presidente Iván Duque para acercar la ciencia, tecnología e innovación a las personas y a las empresas en las diferentes regiones de nuestra nación, promoviendo más y más investigadores que generen nuevo conocimiento . Vamos a desarrollar políticas públicas de largo plazo y definir lineamientos para el sector en Colombia y ese debe ser el legado de los miembros de la Mision y del gobierno nacional. Nuestro ministerio se propone movilizar desde su actuar las estrategias establecidas en los principios de justicia, paz y desarrollo como metas de una Colombia en Paz, refrendando el trabajo hasta ahora avanzado en los demás niveles ministeriales, de una Colombia conectada con el mundo, una Colombia más competitiva y avanzada en su producción, una Colombia fructífera desde los saberes ancestrales territoriales, una Colombia a la vanguardia en los procesos de innovación plurales e incluyentes para el crecimiento del mapa de actores asociados al SNCTI y a la gestión del conocimiento y de la tecnología como insumo principal para mejorar la calidad de vida mediante el acceso a la educación y a la formación científica del más alto nivel.

Como ministra me corresponde por deber y por convicción impulsar el desarrollo de la CteI en todas las áreas del conocimiento, entre ellas, el de la investigación básica y aplicada en áreas estratégicas como la bioeconomia. El ministerio tiene como reto inmediato la construcción del plan estratégico 2020-2022, y el diseño de un Plan Nacional de Ctel 2030 incluyente y diferencial. En este contexto es un espacio abierto a tramitar y a conversar con la comunidad científica y todos los actores que vinculen investigación e innovación para lograr el sueño de una Colombia con Desarrollo Humano, equitativa y productiva.

Esta será mi dedicación exclusiva. Lo haré con la mayor disposición y todas mis capacidades para lograrlo. No debe quedar ninguna duda que este Ministerio obedece a la construcción de una política pública que aplica los criterios de calidad y rigurosidad pero que también brindará espacio a esas otras formas de generación de conocimiento.

Cordialmente,

Mabel Gisela Torres Torres

Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación