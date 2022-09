MinAgricultura prepara atención en La Mojana por la próxima temporada de lluvias

La Ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, anunció el traslado de un equipo humano y técnico a la región de La Mojana para atender los requerimientos de los productores agrícolas y así evitar afectaciones en cultivos y cosechas.

“Tenemos que correr. El Gobierno Nacional está atento y disponiendo recursos para tener un paquete de ayudas para esta operación que tiene como objetivo enfrentar los costos de este invierno. Los recursos se destinarán de acuerdo con la demanda y dependerán de lo que tengamos que hacer”, precisó López.

Esta misión, entregará un informe en el que se detallarán las necesidades más apremiantes para los agricultores de cara a la temporada invernal la cual, de acuerdo con las predicciones del Ideam, llega con lluvias intensas en La Guajira, sur de Magdalena, Cesar, Bolívar, litoral de Atlántico, Sucre y Córdoba.

Bajo este panorama, la ministra López no descarta el traslado de personas a zonas aledañas para que puedan continuar con sus unidades de producción agrícola. “Esto se haría si las personas están de acuerdo, no lo haremos si ellos no quieren”, indicó.

La jefe de la cartera manifestó que en los departamentos que corran el mismo riesgo, se activará un protocolo de atención similar al que estará en La Mojana.