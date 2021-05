Miguel Ceballos se retira del Gobierno enojado con el expresidente Uribe

Miguel Ceballos

El alto comisionado de Paz de, Miguel Ceballos, anunció su dimisión en momentos en que se lideraba las conversaciones con algunos de los sectores que lideran las protestas y después de que se revelase la existencia de un proceso para la posible apertura de negociaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Después de los 33 meses durante los cuales he tenido el honor de desempeñar mis funciones (…), deseo manifestarle que por razones de carácter personal, renuncio irrevocablemente a mi cargo como Alto Comisionado para la Paz, a partir del día 26 de mayo de 2021”, se lee en una carta fechada el 3 de mayo y dirigida al presidente Iván Duque que ha compartido el Alto comisionado de Paz en su cuenta de Twitter.

Junto a este mensaje, Ceballos ha recordado que su primera reunión como portavoz del Gobierno colombiano fue con el Comité Nacional del Paro el pasado 8 de mayo “en aras de aportar a la búsqueda de soluciones a través de la generación de confianza y consensos”.

Por otro lado, Ceballos ha declarado en una entrevista para el diario ‘El Tiempo’ que la renuncia ya la había planteado desde diciembre y que se encuentra satisfecho con los cometidos realizados hasta ahora como “verificar” que ELN “no tiene la voluntad real de paz” ya que “no ha liberado a todos los secuestrados y sigue cometiendo crímenes”, además de confesar su molestia con el expresidente Álvaro Uribe porque este no le habría consultado acerca de unos sobre contactos con el ELN.

“Siento una incomodidad con el ex Presidente Uribe, y se refiere a algo esencial que tiene que ver con mi trabajo como Comisionado. En dos ocasiones, desafortunadamente, no fui consultado por el ex presidente Uribe en un par contactos que tuvieron él y representantes suyos con el ELN”, dijo Ceballos en la entrevista con el diario El Tiempo.

Al respecto se pronunció el senador Roy Barreras asegurando que, en medio del conflicto social y de orden público que hay en el país, esta es una buena decisión, pensando en que en su lugar haya una persona que logre llegar a acuerdos más rápidos con el Comité del Paro.

“Yo quiero ver lo positivo de esta decisión, hace dos semanas habíamos sugerido al Gobierno que era necesario un negociador más ágil que crea en la solución dialogada a los conflictos y el doctor Ceballos no creía en eso y se demoró en hacerlo, pero ahora lo celebro y lo valoro”.

La senadora Paloma Valencia, lamentó la decisión y pide esperar la decisión final con relación a la labor que desempeña actualmente en el equipo del Gobierno ante el comité del Paro.

Por su parte el expresidente Uribe trino desde su cuenta de twitter: “El dr Miguel Ceballos es una muy buena persona, qué le voy a contestar yo que tengo tantos enemigos malas personas!”.

Miguel Ceballos deja el cargo, tras ser delegado por el presidente Iván Duque para liderar las conversaciones con el Comité del Paro Nacional.