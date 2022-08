“Mi padre dejó un legado político que no ha sido recuperado”: María José Pizarro

La senadora de la República de Colombia, María José Pizarro Rodríguez, en entrevista para Confidencial Colombia, nos contó sus apreciaciones sobre lo que le espera al nuevo Gobierno.

¿Cómo se sintió cuando le impuso la banda presidencial a Gustavo Petro?

María José Pizarro: Una emoción inmensa, muchos años, tres décadas de emociones contenidas para llegar hasta ese momento, me sentí profundamente reconocida como mujer, como madre, como compañera o dirigente política de este país, del Pacto Histórico, y por supuesto como hija de la historia.

¿Qué es lo que más representa usted del legado que dejó su padre?

María José Pizarro: Mi padre dejó un legado político que no ha sido recuperado, ni reconocido en su integralidad, es un hombre que quedó más bien su memoria regada como cenizas al viento entre la sociedad colombiana, pero todo su pensamiento, lo que él quiso proponerle al país, creo que ha estado un poco en las periferias de la memoria o de la historia, podríamos decirlo.

Esta es una enorme oportunidad para recuperar y analizar las grandes rectificaciones que él proponía para materializar la paz, por supuesto para ampliar la democracia, lo que el M-19 consideró y propuso en 1984 como el gran diálogo nacional, que se cumple de alguna manera con la Constitución de 1991, pero, que puede materializarse en su integralidad con la propuesta de acuerdo nacional del presidente Gustavo Petro.

¿Cuál es el reto ahora que son partido de Gobierno y no de oposición?

María José Pizarro: Sí efectivamente es un nuevo reto, eso va a exigir de nosotros y de nosotras toda la altura, toda la grandeza, la generosidad, la capacidad de poder comunicar dialogar con la sociedad. Nosotros por supuesto que hemos tenido más de 50 años en oposición, yo afortunadamente sólo cuatro dentro de todas esas décadas. Y por lo tanto tal vez para mí sea un poco más sencillo, pero la experiencia se adquiere haciendo las cosas, y eso es algo que yo he aprendido en mi vida.

Yo soy artista plástica, he sido una de las mejores representantes del país, no lo digo yo, lo dicen distintos encuestas, y análisis que han hecho distintos centros como por ejemplo, “Cifras y Conceptos” y aprendí ¿cómo?, haciendo, así como aprendí a ser representante a la cámara y lo hice bien, aprenderé a ser senadora de la república, ya no en la oposición, sino como senadora del Gobierno, y por lo tanto creo que esta es una experiencia, una reflexión.

Fíjate tú que en el Congreso hay discusiones por estos días, porque los secretarios de las comisiones dicen que sean los que han estado siempre porque son los que tienen experiencia pues sí, efectivamente maravilloso reconocemos su experiencia, pero nuestra gente también tiene que adquirir la experiencia, y la experiencia se aprende haciendo las cosas.

Nosotros no hemos tenido la oportunidad de gobernar nunca. Ahora tenemos una enorme responsabilidad, pero también una inmensa oportunidad de gobernar, de hacerlo bien y de hacerlo diferente a como lo han hecho los últimos 200 años.

¿Cuál es el plan o ideas que tienen para el Pacífico?

Tenemos que entender que el Pacífico es una zona de especial protección para nosotros, y por lo tanto el desarrollo y la protección ambiental tienen que ir de la mano, voy a ponerles un ejemplo, Tribugá en el Pacífico justo donde llegan las ballenas a tener sus crías, es el lugar propicio para un puerto, o más bien fortalecer el puerto de Buenaventura, construir un sistema férreo que permita que toda la mercancía pueda llegar mucho más rápido al interior, por supuesto que tenemos que fortalecer el Pacífico colombiano y nuestras relaciones con Asia que no pasan solamente por el Pacífico que son relaciones de toda índole, son relaciones culturales, son relaciones económicas, son relaciones sociales, que tenemos que fortalecer y sobre todo relaciones diplomáticas y relaciones entre los Estados, relaciones que no han estado muy presentes, pero que por supuesto compartiendo esa ventana del Pacífico tenemos que empezar a enriquecer y a trabajar.

¿Le gustó la aprobación del Tratado de Escazú?

María José Pizarro: Es un tratado que tenía que salir adelante, lo que pasa es que todavía me sorprendo cuando hay gente que se plantea sobre la pertinencia de sacar un tratado de este tipo y fíjate tú que estamos hablando del país donde hay más asesinatos de líderes sociales y ambientales, entonces me parece absurdo siquiera cuestionarse sobre la pertinencia de un tratado de este tipo.

¿Usted cree que el impuesto a los productos azucarados prosperará en la nueva reforma tributaria?

María José Pizarro: Creo que esta es una deuda pendiente, esta no es solamente una cuestión tributaria, estamos hablando de una cuestión de salud pública, ¿Cuánto gasta el sistema de salud pública en el país, las Eps, en atender todo tipo de enfermedades derivadas por el consumo de este tipo de alimentos? Por supuesto que tienen que regularse porque la carga para el sistema salud es inmensa, por supuesto que puede darse el traslado de recursos para fortalecer el sistema de salud, para fortalecer sistemas sociales en nuestro país.

¿Cómo se sintió con el vestido que lució en la posesión presidencial?

María José Pizarro: Cuando recibí la invitación decía “Traje oscuro de calle”, para mí no era, yo no estaba asistiendo a un funeral, y fíjate que soy una mujer que viste mucho en negro, para mí era una fiesta, el diseñador Diego Guarnizo se inspiró en las mujeres del Pacífico colombiano justamente para crear esa pieza de una colección llamada “Felisa”. “Felisa” en reconocimiento a la mujer de Buenaventura, de felicidad, y por lo tanto tenía todo que ver con lo que yo estaba sintiendo en ese momento, El tejido que yo tenía atrás lo hizo una organización de tejedores y tejedoras ancestrales, tienen una galería de la memoria y me hicieron el honor junto con el diseñador de poder tener esa pieza en mi espalda.

Entonces yo muy muy feliz de poder portar con mucho orgullo, con mucho honor, y con profunda alegría el diseño colombiano yo generalmente uso piezas de diseño colombiano porque creo que la política es un arte.

Foto: Cortesía El Espectador

