Medidas contra el cáncer de mama volverán a discutirse en el legislativo

Unrecognizable female gynocologist looking at a patients mammogram at the hospital - Foto: Getty Images

El representante a la cámara Óscar Villamizar insistirá una vez más en el proyecto de ley que busca establecer medidas eficaces, tempranas y oportunas en materia de prevención, detección temprana, tratamiento integral, rehabilitación y cuidado paliativo del cáncer de mama en Colombia, que se hundió en la legislatura anterior. Anuncios La iniciativa fue archivada al no alcanzarse a discutir. Villamizar, autor del Proyecto, anunció que volverá a radicarlo porque considera que es un problema de salud pública realmente grave para todas las mujeres colombianas. “Esta iniciativa busca mamografías a partir de los 40 años de edad, examen clínico anual después de los 30 años, tamizaje anual para los pacientes con alto riesgo, la realización de tamizajes en las zonas rurales y geográficamente de difícil acceso y establecer un tiempo límite de 45 días entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento”, afirmó el congresista. Anuncios