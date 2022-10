“Me gusta la lista cerrada con reglas claras”: Hernán Cadavid

En entrevista con Diego Amado, el representante Hernán Cadavid expone sus opiniones sobre la reforma política que se discute en el Senado de la República.

¿Le gusta este texto que salió de la Comisión Primera del Senado para discusión en la plenaria del Senado?

Hernán Cadavid: Me parece que se creó una gran expectativa frente a lo que iba a ser una reforma política. Yo creo que se han planteado temas cosméticos, que no van a resolver en nada el gran problema de la política en Colombia, especialmente lo que tiene que ver con la financiación de los partidos, en terminar el esquema de las campañas multimillonarias en Colombia, en el planteamiento y la organización de las listas. Hay una preocupación por parte de los candidatos que son o somos de opinión, en la medida que no están quedando claros los planteamientos de las listas cerradas, y yo creo que esto necesita mucho más debate, mucha más amplitud, y mucho más concepto de sectores, desde las regiones, no solamente lo que pasa acá adentro del Congreso, en el Senado o en la Cámara.

¿Le gusta la lista cerrada?

Hernán Cadavid Me gusta la lista cerrada siempre y cuando haya unas reglas claras de democracia interna en los partidos, que haya una especie de elecciones primarias, pero homogéneas, no que queden a discreción de cada partido. De lo contrario eso queda en manos o en poder de un cacique regional o un cacique de partido y queda al capricho de lo que ellos dispongas y no a un tema que brinde garantías.

¿Sí será posible aplicar ese tema de listas cerradas para las próximas elecciones regionales?

Hernán Cadavid: Con el cúmulo de proyectos que hay en el Congreso es difícil, creo que no va a ser viable, es mi opinión, pueda que si avance. Me parece que el calendario electoral del año 2023 puede empezar 4 meses antes de la elección, es decir a mitad de año y es complejo que los tiempos alcancen.

¿Conviene que un congresista renunciar y al otro día ser ministro?

Hernán Cadavid: A mí no me gusta, me parece que es un incentivo perverso para manejar el Congreso de la República desde el Ejecutivo, me parece que cuando uno se elige con un propósito de ser representante o senador, debe concluirlo y no empezar a hacer gestiones indebidas para proponerse o apalancarse como ministro.

En cada discusión de reforma política discutimos si es bueno o malo permitir el cambio de un partido a otro por parte de los congresistas ¿será que nunca vamos a superar ese tema?

Hernán Cadavid: Tampoco creo en eso, me parece que eso solo les sirva a los gobiernos. Yo no creo que esté bien que un gobierno habrá la puerta para descomponer un partido, yo creo que por el contrario lo que está tratando de hacer es manejar, componer o recomponer coaliciones y eso va en detrimento de la ideología de los partidos. Si uno tiene contradicciones con los partidos, no renuncia y si en cambio da las peleas internas, pero no pasa a los otros partidos de forma inmediata.

¿Lo que hoy se discute de reforma política se parece al discurso de Gustavo Petro candidato?

Hernán Cadavid: Creo que abrió una gran expectativa y el proyecto realmente se queda corto.,

¿cuál será su posición cuando llegué la discusión a la Cámara?

Hernán Cadavid: Analizaremos artículo por artículo, en términos generales hay temas que no me gustan no voy a rechazar todo. Si hay algo que sirva lo votaremos positivamente y vamos a tratar de incorporar también unas proposiciones que sirvan al país.