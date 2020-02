Confidencial Colombia. El nuevo ministro de Turismo y deporte argentino estuvo en Bogotá dos días esta semana.

Publicidad

Confidencial Colombia. El ‘Golden Boy’ de la política argentina se llama Matías Lammens y visitó Colombia esta semana con motivo de Anato, la feria de turismo más importante del país. El nuevo ministro de Turismo y Deporte rompe esquemas de los políticos tradicionales de ese país. Independiente de castas, es un empresario exitoso y muy popular por llevar al club de su corazón, San Lorenzo de Almagro, al cielo futbolístico tras conquistar por primera vez en su historia la Copa Libertadores de América en 2014. Ahora, desde los despachos políticos, le abre un espacio a su vida familiar con una niña de 4 años y otra por venir en próximos meses, para intentar ordenar el deporte de su país y explotar otro de los diamantes en bruto que tiene Argentina: el turismo.

Su paso del fútbol y la empresa privada a la política

Siempre es complejo porque uno siempre ha estado acostumbrado a la actividad privada. creé mi empresa con 23 años, y en política los tiempos y la burocracia son otros. Es un reto y estoy muy ilusionado. Piensa que el turismo es el cuarto ítem del PIB en Argentina, con más de 6 mil millones de dólares el año pasado y 7,4 millones de turistas, Por otro lado la situación del deporte no es buena y en los últimos años se ha desfinanciado, tenemos que recuperar el rol del deporte como contención de la pobreza.

Crisis de fe en los políticos

Es un fenómeno mundial, tiene que ver al menos en la Región al menos con el fracaso de la clase política de cuestiones básicas como el fin de la pobreza, en Argentina hoy está en torno al 40% de la población. Deudas pendientes que hacen que la clase política esté cuestionada. Es inmoral que un país como Argentina que produce alimentos para 40o millones de personas no pueda nutrir a 15 millones de compatriotas que están bajo la linea de pobreza.

También le puede interesar La economía Argentina de mal en peor

Su meta para el turismo en Argentina

Debemos coger una importante cuota de turismo europeo y de China, con 80.000 chinos, Argentina es el primer destino de turismo de ese país en Sudamérica aunque hay recorrido para crecer porque salen 180 millones de turistas chinos cada año. Creo que el objetivo debe ser alcanzar en mi gestión los 10 millones de turistas al año. El coronavirus puntualmente va a afectar al turismo en todo el

Publicidad

mundo, nosotros en el país hemos activado todos los protocolos de la OMS y ojalá pase rápida esta situación en el mundo.

Argentina abierta a Colombia

Colombia es un mercado que miramos con mucha atención. El año pasado nos visitaron más de 170.000 colombianos, hay un vínculo afectivo, cultural, deportivo.. entre ambos países que se nota. Los colombianos se disfrutan Argentina, el 80% de los turistas se quedaron en Buenos Aires por su gastronomía, espectáculos culturales de primer nivel, su belleza arquitectónica… pero además de todo esto tenemos una maravilla naturales como Iguazó, Jujuy o Calafate. El turismo natural tiene potencial extraordinario, como también lo tiene Colombia.

Matías Lammens atendió amablemente a Confidencial Colombia durante su estancia en Bogotá.

Al margen de las familias políticas tradicionales

Soy un político independiente, lo sostuve en toda mi campaña política el año pasado y lo sigo manteniendo hoy en día desde el gobierno. Mi mensaje es anti grieta. La polarización le hizo mucho daño al país, hizo que nos estacáramos y no tuviéramos crecimiento. Es más, creo que fue la excusa perfecta de algunos para crecer políticamente. Me he sumado a este proyecto que es muy heterogéneo y incluso tiene agentes que no son del Kirchnerismo.

Argentina y la cultura del fútbol

El fútbol es parte de la esencia de nuestra nación, es parte de nuestra cultura y hay que seguir potenciando. Un reto que tenemos también es recuperar el deporte para las personas. Que un hincha pueda visitar la cancha del equipo contrario sin ningún problema. Esos cánticos entre hinchadas siempre fue un atractivo de nuestro fútbol. Enfrentar el problema de las barras bravas. Vamos a endurecen las condenas de los violentos. La violencia en el fútbol refleja un poco lo que es la sociedad.

El deporte debe ser desde el jardín de infancia. La importancia de la educación física incluso para luchar contra la obesidad infantil. El deporte como creador de valores, una herramienta de inclusión social.