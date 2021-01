Margarita Cabello llega a la Procuraduría poniéndole la lupa al Plan Nacional de Vacunación

Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación / Confidencial Colombia

Durante el acto de posesión ante el presidente Iván Duque Márquez, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, primera mujer en 186 años al frente del Ministerio Público, precisó que el primer llamado es a los gobernadores y alcaldes para que presenten ante la Procuraduría las políticas que han diseñado y están poniendo en marcha para afrontar la emergencia social.

Cabello manifestó que serán redoblados los esfuerzos para vigilar la inversión adecuada de recursos. “Si bien el Estado, con ocasión de la crisis por el COVID-19, en todos sus niveles, se esta endeudando y esta comprometiendo vigencias futuras, no puede suceder que estos recursos se pierdan por la corrupción, la falta de planificación, la ineficiencia o la ineptitud”. En la emergencia social generada por el COVID-19, la Procuraduría tiene el deber constitucional de sancionar cualquier comportamiento delictivo en los planes de atención.

Asimismo, aseguró que para garantizar el plan de vacunación se adelantará un frente de trabajo común con la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo, “debemos garantizar que todos los colombianos accedan a la vacuna en forma eficiente, equitativa y segura”. La primera mujer que llega a la Procuraduría General de la Nación será la vocera de las mujeres en esta coyuntura, que ha sido tan costosa para nosotras y nuestros derechos.

Por su parte, durante el acto en el que asumió el cargo, la Procuradora Cabello enfatizó en que esta será la Procuraduría de las mujeres, de las familias, de los defensores de derechos humanos, de los colombianos. Con toda determinación se velará por sus derechos fundamentales y serán los servidores públicos los llamados a responder con los resultados que tanto necesita el país.

Para la Procuradora General de la Nación, una gran preocupación son las fallas en la implementación de la jornada única, el Programa de Alimentación Escolar, la seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana, la salud, la calidad en los servicios públicos, la infraestructura vial, la implementación de los Acuerdos de Paz, entre otros muchos temas que afectan a la ciudadanía.

“Haremos un control a la gestión de las entidades públicas, porque no puede ser que en Colombia se sigan invirtiendo millonarias sumas de nuestros insuficientes presupuestos para implementar políticas que nunca solucionan nada. Vamos a salir de esa frustrante bicicleta estática y a mover el Estado para que entregue los resultados concretos que la gente esta esperando”, explicó.

Descongestión

Esta será una Procuraduría con resultados, sanciones oportunas y contundentes. Lo primero será dar solución a más de 160 mil procesos que se encuentran abiertos y a hoy no se ha tomado ninguna decisión. Segundo, se implementará un plan de descongestión con el fin de lograr, durante esta administración, que los procesos se resuelvan en forma rápida y confiable. La consagrada labor misional de todos los funcionarios de la Procuraduría será nuestro principal recurso para alcanzar estos objetivos.

En su discurso de posesión la Procuradora General de la Nación, advirtió: “Vamos a ser aliados de los funcionarios que quieran acertar y adversarios incansables de los corruptos e ineficientes. Que no se equivoquen conmigo. Durante mi extensa vida pública he conocido muchísimas personas, pero ese conocimiento no significa complicidad, eso tiene que quedar muy claro para que no se lleven sorpresas”.

Finalmente anunció que el doctor Antonio Thomas Arias será su viceprocurador. Es Abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá, con especialización en Derecho de Seguros en la misma universidad.

El jurista viene de desempeñarse como magistrado auxiliar de la Sala de Casación Civil. También ha ocupado cargos en el Banco Nacional, Cámara de Comercio de Barranquilla, entre otros. Ha sido docente en la Universidad del Norte, Universidad Javeriana y Universidad Autónoma de Bucaramanga.