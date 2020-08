Esta es una de las imágenes que deja la languida marcha del uribismo | Tomada de Twitter: @FNAraujoR

La marcha convocada por el Centro Democrático a favor del ex presidente y senador, Álvaro Uribe Vélez, luego que la Corte Suprema de Justicia ordenara su arresto domiciliario preventivo por fraude procesal y compra de testigos; no trascendió de las redes sociales y no contó con la participación masiva que esperaban sus organizadores.

La jornada estaba programada para este viernes 07 de agosto en varias ciudades de Colombia y debido a la pandemia de coronavirus, se iba a realizar de manera tal que las personas pudieran participar sin poner en riesgo su salud, manteniendo el distanciamiento social.

No obstante, fue más la expectativa que la realidad, toda vez que la jornada tuvo una asistencia lánguida. Y en redes circulan imágenes de algunas caravanas motorizadas que recorrieron varias ciudades del país, pero nada cercano a la gran marcha que esperaban en el uribismo.

A esta hora comienza la #CaravanaNacionalPorLaLibertad en CALI. ¡Multitudinaria asistencia! pic.twitter.com/DHyTACfgG1 — Andrés Fernando Portillo (@andresportillo_) August 7, 2020