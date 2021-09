Karen Abudinen, ministra saliente de las TIC

La moción de censura contra la ex ministra de las TIC, Karen Abudinen, que se votó este viernes en la Cámara de Representantes no prosperó. La iniciativa, que obtuvo 50 votos por el sí y 30 por el no, no alcanzó los votos necesarios para que se hiciera efectiva.

La moción de censura necesitaba tener la mayoria de los votos absolutos, es decir 85, teniendo en cuenta que al principio se la sesión se registraron cerca de 153 congresistas; sin embargo, al momento de la votación, la maquinaria del Gobierno se hizo sentir y decidió no votar. Ante la falta de quorum la iniciativa fracasó y se desató una fuerte discusión entre los citantes al debate de la moción de censura y los defensores de Abudinen.

🔴PILAS🔴 muchos congresistas estando conectados a la votación NO VOTARON. ¡Algo huele mal! pic.twitter.com/A56SNeM9PE — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) September 10, 2021

Reviva la sesión donde se votó la moción de censura, a continuación: