Manuel Merino renuncia a la Presidencia de Perú en medio de las protestas

Manuel Merino posicionó como Presidente de Perú hace una semana, en reemplazo de Martín Vizcarra

El presidente interino de Perú, Manuel Merino, ha anunciado este domingo su dimisión irrevocable del cargo, al que accedió el pasado 9 de noviembre tras la destitución por corrupción de su antecesor en el cargo, Martín Vizcarra. La dimisión se produce en medio de intensas protestas en todo el país.

“Quiero hacer de conocimiento que presento mi renuncia irrevocable al cargo del Presidente de la República”, ha anunciado Merino en un discurso a la nación.

En su intervención, Merino ha mencionado la dimisión presentada por más de una docena de sus ministros, pero ha señalado que se mantendrán en sus cargos para garantizar la continuidad institucional.

Los ministros habían renunciado hace unas horas

Previo a la renuncia de Merino se había dado la de sus ministros, que dejaron los cargos tras la violenta noche que dejó al menos dos muertos durante las manifestaciones que se registraron en Lima.

La primera en renunciar fue Patricia Teullet al Ministerio de la Mujer, tras las fallecidos registrados anoche en la capital durante la segunda marcha nacional contra el Gobierno.

En su carta de renuncia, Teullet señaló que debido a las muertes de anoche: “hacen imposible que cumpla este cargo. La violencia debe parar. Debemos ser parte de la solución, no del problema”, escribió.

A estas renuncia se le sumaron las dimisiones de Delia Muñoz al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, María del Carmen de Reparaz, al Ministerio de Cultura, Mara Seminario Marón al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Abel Salinas al Ministerio de Salud, Fernando Hurtado al Ministerio de Agricultura, Federico Tong al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, José Arista al Ministerio de Economía, Carlos Herrera Delcalzi al Ministerio de Energía y Minas, Gastón Rodríguez, al Ministerio del de Interior, Hilda Sandoval al Ministerio de Vivienda y Fernando D’Alessio al de Educación.

El Gabinete presidido por Ántero Flores-Aráoz había jurado el último jueves, luego que el Congreso vacó al expresidente Martín Vizcarra y ascendiera al Poder Ejecutivo, Manuel Merino, lo que generó una ola de protestas.

Desconocimiento de renuncias

Por su lado, el premier Flores – Aráoz, al ser entrevistado en RPP señaló que no conocía sobre las renuncias de los ministros de su Gabinete y reveló que solo conocía de la renuncia de Patricia Teullet al Ministerio de la Mujer y añadió que convocó a una reunión para conocer sus posiciones.

Sobre su posible renuncia, afirmó que solo lo haría si lo hace el presidente Manuel Merino.

“Hay que tener dignidad y yo la tengo, si él se mantiene yo estoy con él, si él se va y renuncia me voy con él, uno tiene que tener lealtad y palabra”señaló a la emisora.

“No logro comunicarme con Merino”

El premier señaló que se reunió con el presidente Merino pero nunca le expresó su intención de dimitir.

“Lo estoy llamando después de que no nos hemos reunido y no logro comunicarme con él. No tengo la más remota idea (si va a renunciar)”, dijo.

Las principales fuerzas políticas del país han exigido la renuncia del presidente, tras la muerte de dos jóvenes por armas de fuego en Lima, durante las manifestaciones antigubernamentales.