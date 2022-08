Mancuso solicita el perdón de las víctimas

Cumpliendo con una sentencia priorizada del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, los exjefes paramilitares, Salvatore Mancuso Gómez, Edgar Ignacio Fierro Flórez y José Gregorio Mangones Lugo, se dio el acto de reconocimiento y solicitud de perdón a las víctimas de las AUC.

“Me llena de lamento, de vergüenza, de angustia, de dolor, de sufrimiento todo esto que pasó, quisiera devolver el tiempo para que estas situaciones jamás se hubiesen presentado. Soy el responsable de esta tragedia. Quiero pedirles perdón a todos ustedes, perdón de todo corazón. Toda mi vida y mil veces perdón, todos los días. Ustedes a diario están en mis reflexiones y oraciones diarias. No hay un mandato judicial que pueda ordenarle a una persona que genuinamente asuma esas responsabilidades y pida perdón dijo Salvatore Mancuso durante su intervención”.

Mancuso describió parte de las circunstancias que vive en la prisión de los Estados Unidos, donde según él, padece circunstancias “asfixiantes, de angustia y ansiedad”.

El evento se cumplió en el coliseo Sugar Baby Rojas, donde muchas víctimas quisieron ingresar y no les fue posible porque no había capacidad.

A pesar de que había personas dispuestas a conceder el perdón, también se conoció que víctimas como Misael Delgado, coordinador de la Mesa de Víctimas en el Atlántico, quien aseguró que no todos están dispuestos a conceder ese perdón: ” es un acto que debe venir acompañado de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Desde la sentencia, hace 8 años, no hemos recibido ninguna de ellas. Entonces, ¿es suficiente un perdón?”, dijo.

El exjefe de las autodefensas, dijo en las últimas horas en entrevista para Caracol Radio que está a favor de la idea del presidente, Gustavo Petro, de buscar una ‘paz total’.