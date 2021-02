Los puntos donde se aplicarán las primeras dosis de vacuna en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá definió siete puntos en donde se aplicarán las primeras dosis de vacuna contra el Covid 19 .

Estos serán la Unidad de Salud del Simón Bolívar, Hospital de Mederi, e Fundación Santa fe, Hospital de Kennedy, Instituto Nacional de Cancerología, eHospital Santa Clara y Hospital Central de la Policía Nacional.

“Los criteros que tuvimos son un mix de acuerdo a los lineamientos que nos dio el Gobierno Nacional. Una vez más, permítame insisto, quien no se vea en esta primera foto no quiere decir que no lo vamos a vacunar inmediatamente tengamos todos los biológicos”, expuso el secretario de Salud Alejandro Gómez.

El funcionario explicó que esas primeras aplicaciones, en personal de la salud, son del biológico marca Pfizer y se establecerán estrictos protocolos para su transporte desde los ultracongeladores, hasta los sitios de vacunación.

“Esa vacuna sale de los -70 grados en el almacén de la Secretaría de Salud, se mete en una caja térmica y se tiene que garantizar que llegue entre dos y ocho grados a la Fundación Santa Fe; allí la van a recibir en una temperatura que no debe ser superior a los 8 grados centígrados y de ahí para adelante es vacunación común y corriente”, ejemplificó.

La Alcaldía de la ciudad aseguró que para las próximas vacunaciones que se van a realizar en adultos mayores de 80 años, quienes también pertenecen a la primera fase, se va utilizar el fármaco de la marca AstraZeneca, que no requiere el mismo nivel de congelación.

Bogotá tendrá habilitados 71 puestos de vacunación para adelantar la inmunización de la totalidad de la ciudadanía.