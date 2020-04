Los gritos en la red del senador Carlos Felipe Mejía

Senador Carlos Felipe Mejía, Senado de la República

El senador Carlos Felipe Mejía, quien tiene fama, no de hablar, sino de gritar y de realizar intervenciones en el Congreso, con poca argumentación y profundidad, fue nuevamente protagonista, esta vez en la red de internet, en la sesión de la Comisión Quinta del Senado de la República que se hizo de manera virtual, en donde fue citada la ministra de Minas. En esta ocasión, Mejía no solo interrumpió constantemente a sus colegas Guillermo García Realpe y José David Name, sino que además, haciendo uso de su particular estilo, no les permitió intervenir, ni hacer su exposición.