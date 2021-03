Imagen de referencia

En las últimas 24 horas tres cuestionados personajes de la vida publica nacional que permanecían tras las rejas, recuperaron su libertad al hacer uso de la figura jurídico procesal del vencimiento de términos.

Se trata de la ex gobernadora de la Guajira, Oneida Pinto; el ex fiscal de la JEP, Carlos Julián Bermeo y el ex contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga.

Cabe recordar que, el vencimiento de términos en los procesos es una garantía procesal cuyo fin es evitar que se prive de la libertad a una persona procesada, cuando a los sesenta días desde la imputación de cargos no se haya presentado al juez un escrito de acusación..

Anuncios

Y en ese escenario fue que Pinto, Bermeo y Zuluaga recuperaron su libertad, reviviendo el viejo debate sobre los vicios de procedimiento sobre los que recae el control de legalidad en materia penal.

En el caso de la ex gobernadora de la Guajira, que estuvo prófuga por más de un año, se había entregado a las autoridades el 12 de julio de 2020. Desde septiembre de 2020 se encontraba recluida en una cárcel de Valledupar y desde entonces la Fiscalía no le imputó cargos. Pinto continuará vinculada al proceso por presuntas irregularidades en un contrato suscrito entre 2010 y 2011.

Entretanto, el ex fiscal de la JEP, Carlos Julián Bermeo, se había acogido a esta figura en enero y octubre de 2020, aunque se la negaron en esas oportunidades, esta vez el juez le concedió el beneficio de libertad porque no se ha iniciado el juicio en su contra.

Bermeo fue fue enviado a prisión el 14 de marzo de 2019 por un juez de garantías, que consideró que se evidenció que había “un grupo de persona cuyas actividades al margen de la ley se vieron develadas el 1 de marzo”, cuando fueron capturados recibiendo una parte del medio millón de dólares que habían acordado, pero de manos de una fuente de la DEA y un agente encubierto de la Fiscalía.

Finalmente, el último en recuperar su libertad fue el ex contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, investigado por presunta corrupción en dicha entidad departamental. Y también recordado por el polémico caso de las cirugías estéticas y el embellecimiento ilícito en el hospital La María.

Zuluaga estaba desde el pasado 6 de julio en prisión domiciliaria por lo que se ha denominado “Contraloría de Bolsillo”. La defensa del exfuncionario aseguró que ya se cumplió el tiempo estipulado y aún no se ha citado a un juicio.