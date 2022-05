Los colombianos desconfían de las nuevas tecnologías: CEO de NA-AT Technologies

Carlos Chavarría, CEO de NA-AT Technologies, comparte su visión frente a lo que ha sucedido en Colombia en materia sistematización de los datos electorales y recomienda dejar la prevención y el miedo ante la implementación de las nuevas tecnologías.

Por lo sucedido en las elecciones para Senado y Cámara, gran parte de los colombianos sienten desconfianza y prevención por lo que pueda pasar con la transmisión de datos electorales, cuando comience el preconteo en las elecciones de primera y segunda vuelta presidencial, ¿se puede demorar mucho tiempo la Registraduría para reestablecer esa confianza?

Carlos Chavarría: Creo que la estrategia adecuada para esos casos es diseñar y desarrollar pruebas de concepto, por ejemplo: hay países donde se da la oportunidad de implementaciones previas. En Colombia se debe trabajar en conjunto con el sector privado y público para hacer pruebas de concepto pero reales. Esto va hacer que se recupere la confianza porque la tecnología funciona y Colombia está lista. Justo ahora vamos a dar una primicia de ramificación biométrica facial en la que ya va ser posible en muy poco tiempo. Creo que con eso se puede recuperar la confianza.

Esta situación que vive Colombia ha dejado muy mal parado el sector de las TIC, ¿les genera incertidumbre a empresas que como la de ustedes, ofrece tecnologías?

Carlos Chavarría: Representa una oportunidad, lo que paso en las elecciones sin hacer juicios de valor, no hubiese pasado si se hubiese tratado de un tema completamente digital donde no hay ni siquiera papelitos y, sí además está certificado por la tecnología blockchain. En México también sucedió lo mismo, la ofrecimos antes de las elecciones y la gente no quiso escuchar, pero después el presidente de México dijo que revisaron el tema y parece que vamos a hacer la prueba de concepto para votaciones digitales. Respecto al tema de robo de datos, esto sucede cuando no se utiliza la tecnología adecuada, cuando no se implementa la tecnología adecuada. En los países donde se utiliza el blockchain no ha habido un solo caso de que se haya hackeado. Es cuestión de elegir bien e implementar bien la tecnología para que no se tenga incertidumbre

¿Cómo califica a Colombia en materia de adelanto tecnológico o implementación de plataformas tecnológicas con respecto a los otros países de Sur América?

Carlos Chavarría: De 1 a 10 yo creo que esta como en un 7.Ustedes tienen todas las tecnologías disponibles, el tema es que siempre la adopción es uno de los grandes retos no importa si la tecnología existe, pero si la gente no quiere utilizarla, entonces se acabó todo. Los de la tecnología tenemos un gran trabajo pero los colombianos no lo comprende, le tienen miedo, desconfían. Hay que hacer una labor muy fuerte en materia de comunicación para explicarle a los ciudadanos qué es, como funciona, cuáles son los referentes y educarles..

¿La pandemia en algo favoreció al mercado tecnológico?

Carlos Chavarría: Mucho, afortunadamente nosotros crecimos como un 300% por dos razones: la primera por servicios financieros, aperturas de cuenta y, la segunda, con la firma de documentos digitales llegamos a 80 países en un año y medio.