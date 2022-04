Aunque la mayoría de la bancada liberal facultó al ex presidente César Gaviria, director de esa colectividad, para apoyar al candidato Federico Gutiérrez; lo cierto es que no todo el partido le hará fuerza al candidato del Equipo por Colombia.

Así lo dieron a conocer este miércoles un grupo de catorce congresistas liberales que manifestaron su respaldo al candidato Gustavo Petro, y través de un comunicado se declararon en rebeldía a la decisión adoptada por la colectividad.

El pronunciamiento es en sí una ratificación de respaldo al candidato del Pacto Histórico, pues ya habían expresado públicamente su simpatía con esa campaña.

Entre los firmantes del pronunciamiento aparecen nombres como los de los salientes senadores Luis Fernando Velasco, Guillermo García y Julián Bedoya; este último protagonista de varias polémicas, pero también otros de congresistas electos como Juan Diego Echavarría, Olga Beatriz González y José Luis Correa.

Además de los liberales que anunciaron su apoyo a Petro, también hay un sector que dice no apoyar al candidato del Pacto Histórico pero al tiempo rechazan la que consideran imposición de Gaviria para apoyar a Federico Gutiérrez.

La molestia es tal que algunas voces como la del senador electo Alejandro Carlos Chacón, pidió estudiar la posibilidad de una dirección colegiada, para quitarle poder al expresidente en la colectividad.

Nuestro partido es el Liberal, la dictadura no impera. Acaso no era importante antes de una decisión conocer las propuestas de los candidatos? No tendré candidato sin esos mínimos. @WRadioColombia @ELTIEMPO @elespectador @rcnradio @NoticiasCaracol @BluRadioCo @RevistaSemana

— Alejandro Carlos Chacón Camargo (@ChaconDialoga) April 27, 2022