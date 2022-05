Ley Seca inicia mañana sábado a las 6 de la tarde

Acogiendo la solicitud de Asobares, el Gobierno Nacional modificó el inicio de la Ley Seca, que ahora Iniciará el sábado 28 de mayo a las 6:00 de la tarde, hasta el lunes 30 de mayo 12:00 del día.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, confirmó que más de 88 mil colombianos han ejercido su derecho al voto en el exterior y dijo además que más del 99%, del materia electoral ya se encuentra en los puestos de votación.

El funcionario anunció además el traslado de 5 puestos de votación como consecuencia de la emergencia invernal, y aclaró que no se ha trasladado ninguno puesto de votación por motivo de orden público en el país.

“Reiteramos el compromiso del Gobierno Nacional para garantizar la seguridad, con más de 300 mil hombres de la Fuerza Pública, para las elecciones presidenciales en todo el territorio nacional. Las elecciones continúan no se aplazan, no se suspenden y hacemos un llamado a la no desinformación y noticias falsas y engañosas, si no que accedamos a la información oficial en los portales autorizados”, expresó el MinInterior.