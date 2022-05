¿Legalmente es posible aplazar las elecciones en Colombia?

Gustavo Petro, candidato de Pacto Histórico, ha alertado en las últimas horas de que “tienen pensado suspender las elecciones” de Colombia, durante su cierre de campaña electoral en Barranquilla.

“Convoco a todas las campañas políticas (…) a ponerse en alerta. Los convoco a reunirse el lunes porque el martes tienen pensado darles un golpe a las elecciones del próximo domingo 29 de mayo. Tienen pensado suspender las elecciones, tienen pensado suspender los órganos que dirigen el régimen electoral en Colombia”, ha advertido el candidato de Pacto Histórico en su acto de cierre de campaña ante 40.000 personas.

Las palabras de Petro fueron rápidamente controvertidas por el ministro del Interior, Daniel Palacios, quien desde su cuenta de Twitter no dudó en señalar que, “afirmaciones en las que se habla de aplazamiento o suspensión de las elecciones, son absolutamente falsas”.

— Daniel Palacios (@DanielPalam) May 22, 2022

Afirmaciones en las que se habla de aplazamiento o suspensión de las elecciones, son absolutamente falsas. Solicitamos a candidatos y equipos no generar desinformación. Unas elecciones transparentes inician con la responsabilidad de los candidatos de no promover información falsa

Pero no sólo desde el Gobierno le respondieron al candidato del Pacto Histórico, ya que personajes como Andrés Pastrana también reaccionaron a la advertencia que hizo Petro desde Barranquilla.

A través de la misma red que usó el ministro del Interior, Pastrana instó a Petro a reunirse para analizar lo planteado desde el Caribe. A juicio del expresidente conservador, la denuncia de Petro “es de suma gravedad”, y “la inminencia de un golpe de estado no da espera hasta el lunes”.

— Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) May 22, 2022

Candidato Petro: Su denuncia es de suma gravedad y la inminencia de un golpe de estado no da espera hasta el lunes. Lo invito esta noche a mi casa o, alternativamente, a una reunión en Zoom para enfrentar inmediata, conjunta y patrióticamente esta amenaza a la democracia.

Pero hay voces que van más allá de lo que plantea Petro e instan al Presidente Iván Duque (que anda de gira internacional en Turquía) a que tome acciones que le permitan al país acudir de forma tranquila a las urnas el próximo 29 de mayo.

Una de esas voces es la del ex ministro Álvaro Leyva que de frente le pide al Presidente Duque apartar de su cargo al Comandante del Ejército, Gral. Eduardo Enrique Zapateiro, por sus declaraciones contra Petro hace unas semanas.

— Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) May 22, 2022

@petrogustavo está misma noche hay que exigir la baja del General Zapateiro. Su golpe de Estado técnico fue y es una realidad no saldada. Consentida por el Presidente y por muchos con alma de golpistas. Solo con Zapateiro afuera habría claridad. Duque, sacúdase. ¿En dónde esta?

De momento, Sergio Fajardo no ha respondido a la invitación planteada por Petro para analizar este lunes la supuesta decisión que estaría a punto de tomar el Gobierno para interrumpir el proceso electoral en Colombia. Quien sí respondió fue el candidato Rodolfo Hernández que muy a su estilo dejo ver que no asistiría al encuentro que plantea Petro.

Gustavo: 1. El fuego no se apaga con gasolina. 2. Es irresponsable asumir hechos inexistentes como ciertos. 3. Soy víctima de gavillas y no me presto para hacerlas. @petrogustavo

— Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 22, 2022