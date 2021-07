Las razones que causaron la migración de venezolanos a Colombia

Imagen de referencia

Para el que no haya leído de cerca las noticias del país vecino, es probable que dude de la autenticidad de los reportes. Lo cual es normal, con tantos “fake news” que salen de vez en cuando, en todo ámbito noticioso. Sin embargo, es aconsejable tener una idea general de lo que ocurre en la región, puesto que de alguna manera afecta o beneficia a las personas de la localidad. En este caso el foco estará sobre las razones que han llevado a tantas personas a huir de Venezuela para rehacer su vida en Colombia. En primer lugar, los problemas políticos complican en gran forma vivir en Venezuela, debido a que no existen garantías de ningún tipo para sus ciudadanos. Y cuando se habla de garantías, son los derechos que deberían poder disfrutar los ciudadanos a expresarse libremente, confiar en instituciones que los protejan de injusticias, disfrutar de servicios básicos que sirvan, recibir un trato acorde en los organismos de atención al público, etc. En líneas generales, un ciudadano tiene derechos y deberes, sin importar el país donde nazca. El problema es que en algunas partes no se respetan los derechos, mientras que se exige el cumplimiento de los deberes.

De cuando los colombianos emigraban a Venezuela

Hace unas pocas décadas eran los colombianos quienes buscaban una mejor calidad de vida en el país hermano. La nación petrolera gozaba de prosperidad y de buenas condiciones para hacer negocios, por lo que era común que colombianos viajaran para allá y pusieran tiendas, trabajaran como empleados en compañías o emprendieran como personas independientes. Continuando con el tema de los colombianos, algunos ciudadanos se casaban con venezolanas y hacían familia en Venezuela. Siempre que una pareja esté compuesta por personas de dos países diferentes, significa que de tener hijos, pueden aportarle la cultura de dos regiones, lo que en teoría debería fomentar el crecimiento integral del niño o niña, aparte de crear mayor consciencia del entorno. Si bien en todas partes hay prejuicios contra todas las nacionalidades, no es bueno caer en generalizaciones, debido a que personas de bien en todos lados. Al revisar reportajes como este, se puede percibir por qué tantos colombianos viajaban a Venezuela. Sin duda que antes se vivía mejor allá que acá, pero ahora la situación se ha invertido.

¿Qué medidas se han tomado para apoyar a los venezolanos?

Recientemente el presidente colombiano Ivan Duque aprobó una medida temporal de protección a los venezolanos, la cual tiene una vigencia de 10 años. Debería ayudar a muchas familias que se encuentran en procesos de migración, aparte de las personas solas, claro está. En vista de ello, el representante de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) le envió sus felicitaciones por el gesto. Las condiciones para optar a este requisito seguramente estarán determinadas por las autoridades de migración. A medida que se ingrese al país por los canales regulares, no debería haber problemas para poder optar por beneficios legales que sirvan para trabajar, abrir cuentas bancarias, etc. Con respecto a los migrantes que entran por vías no autorizadas, muchas veces es producto de la desesperación que viven en su país de origen, aparte de la falta de recursos para costear los papeles necesarios para el ingreso, además del boleto de avión. Toca esperar a ver qué puede ocurrir en los próximos meses y años, manteniendo la esperanza de que ambos países trabajen en conjunto para el máximo beneficio de los habitantes.