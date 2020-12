Las ‘papas calientes’ del nuevo embajador de Colombia en España

El reciente nombrado nuevo embajador de Colombia ante el reino de España, Luis Guillermo Plata, sustituirá a Carolina Barco en las próximas fechas. Muchos son los retos que tendrá que afrontar en 2021 Colombia ante uno de los aliados históricos tanto a nivel económico como estratégico, y que sin embargo no atraviesa el mejor momento de sintonía entre ambos gobiernos. Lejos parecen esos primeros días de Duque como presidente, en los que visitó en Madrid a su homólogo Pedro Sánchez, siendo incluso presidente electo. Fue en julio de 2018, un mes más tarde fue el propio Sánchez el que devolvió visita a Colombia, estando en Bogotá dos días que ambos presidentes calificaron como “productivo encuentro”.

Desde entonces la frialdad en las relaciones entre ambos dirigentes y países ha sido la nota predominante. La férrea postura del gobierno Duque frente a Venezuela choca de lleno con el nuevo gobierno español, en el que el partido PODEMOS, de corte comunista, tiene un peso importante. Su líder Pablo Iglesias, es el vicepresidente segundo del país ibérico, y nunca ha ocultado sus simpatías y apoyos claros al régimen de Maduro, y antes a Hugo Chávez. Por si fuera poco no pocos miembros del Gobierno español del ala más izquierdista mostraron su satisfacción cuando el ex presidente Uribe fue condenado a ‘casa por cárcel’ hace unos meses, enfriando las relaciones entre ambos ejecutivos. El último ejemplo de tiranteces diplomáticas se produjo esta misma semana, con motivo del secuestro del ingeniero agrónomo español Jesús Quintana García, director para las Américas de la Alianza de Bioversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), que estuvo dos días retenido. Tras su liberación, la ministra de asuntos exteriores española, Arancha González Gaya, no agradeció a la autoridades colombianas y simplemente se limitó a mostrar su satisfacción por el desenlace.

España es, según datos de INE (Instituto Nacional de Estadística) país polo receptor de colombianos. Más de 200.000 colombianos están registrados legalmente en España (sexto país con mayor extranjeros en el país después de Marruecos, Rumanía, Inglaterra, Italia y China) y se estima que al menos otros 200.000 colombianos son población flotante, estudiantes o los que permanecen en condición irregular.

En materia de política exterior Colombia profundizará su participación responsable y proactiva en la escena internacional, y especialmente en los escenarios multilaterales, en defensa de la estabilidad y la seguridad internacionales. En ese sentido, Colombia quiere liderar un proceso de revitalización en su política exterior, que se fundamentará en esfuerzos ordenados y congruentes de los distintos sectores, y se articulará, al más alto nivel, con las políticas públicas adoptadas en el orden interno. Esa sinergia debe buscar también el concurso de la empresa privada y de distintos actores de la sociedad.

Puerta de la droga en Europa

Por otro lado, España es la entrada natural de crimen organizado y las mafias de la droga a la UE por los puertos de Galicia y Andalucía. El crimen organizado, íntimamente asociado con diversas economías criminales, constituye hoy por hoy una de las principales amenazas de imagen y riesgo país. Colombia quiere el liderazgo perdido en materia de lucha contra las drogas, con el fin de contener la amenaza que representa el narcotráfico para la seguridad nacional y regional. Sin duda esa coordinación entre ambos países para evitar que la ruta de la droga se consolide es otro de los grandes retos que tendrá que afrontar Plata.

A nivel empresarial, solo Estados Unidos cuenta con más empresas en el país que las españolas en suelo colombiano. En total más de 4.500. La crisis de Electricaribe (filial de la Española Gas Unión Fenosa) sigue sangrando en la Costa. AL igual que las filiales del Canal de Isabel II en Santa Marta (Metroagua) y Barranquilla (Triple A). Ni que decir los oscuros y aún sin aclarar problemas de la constructora Sacyr en las obras de la Ruta del Sol. Grandes flujos de dinero y empleo especialmente hacia la dirección colombiana que Plata tendrá que cuidar. Al igual que la búsqueda de incentivos de las empresas colombianas a cruzar el charco y conquistar el siempre difícil mercado de Europa. Plata fue director de Proexport a comienzos de siglo y Ministro de Comercio, por lo que se mueve como pez en el agua en los ambientes empresariales. A buen seguro, uno de sus objetivos será que las Multilatinas más importantes del país, se conviertan en Multinacionales, entrando obviamente por Madrid.

España, pero especialmente Madrid, se ha vuelto un destino muy apetecido por los colombianos para estudiar postgrados. Unos 5.000 cada año, según datos de la Asociación de Universidades de España, viajan a España para dicho fin. Durante la pandemia han sido numerosas las críticas pues miles de estos jóvenes se enfrentaron a un vacío legal durante semanas con el vencimiento de sus visas de estudiantes. Atrapados sin poder viajar y en un limbo extraño pues no tenían residencia legal hasta que se concedió una prórroga extraordinaria para estos casos, prórroga que finaliza en unos días.

Excelentes relaciones institucionales

Colombia estableció relaciones diplomáticas con España en 1881. El país Ibérico ha sido uno de los más vitales impulsores del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, pues fue durante su Presidencia en el Consejo de la Unión Europea que concluyeron formalmente las negociaciones. España es, igualmente, uno de los principales cooperantes de Colombia en más de 200 proyectos en 27 departamentos y es el tercer país de destino de la migración colombiana.

Desde 2001, seis mil nacionales colombianos se benefician del Programa de Migración Temporal con regiones españolas en el marco del Acuerdo de Regulación de Flujos Migratorios Laborales. Así mismo, el Convenio de Seguridad Social, desde el año 2008 permite a los emigrantes colombianos sumar el tiempo cotizado en Colombia al de sus aportes en España.

En cuanto a la cooperación, existe: El Marco de Asociación País, el cual prioriza cuatro sectores que tendrán mayor incidencia de la cooperación de España: construcción de la paz; género en desarrollo; crecimiento económico para la reducción de la pobreza; y agua y saneamiento. Proyectos que se desarrollarán en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Bolívar, al igual que en la Sierra Nevada de Santa Marta y Bogotá D.C.