Las dudas del senador Jorge Robledo en la venta de Electricaribe

Luego de más de seis horas de debate en la Comisión Quinta, el senador Jorge Robledo, aseguró que, “la situación de Electricaribe pudo resolverse de una forma distinta para que funcionara como una empresa de todos los colombianos y no en manos de un particular”. El congresista reafirmó que la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez se negó a revelar el valor por el que enajenaron esta empresa de servicios públicos.

En medio de su exposición Robledo elevó varias preguntas a la ministra de Minas y Energía “¿Cómo puede usted decir señora Ministra de que esta fue una transacción transparente y el precio es secreto y oculto?

Y fue más allá al decir que, “Yo tuve la amabilidad de darle un precio, que fue el que dijo Alberto Ríos Velilla que pagó por Electricaribe -$285 mil millones de pesos- para que pudiera cuestionarlo, pero no nos dio respuesta. Silencio sepulcral […] El gobierno no quiere reconocer este tema porque, el día que el Presidente Duque revele en cuánto vendieron esas empresas se va a ver a gatas para explicarlos, porque no les cuadra la cifra en ningún lado. Aquí hubo un abuso contra este país”.

Así mismo, el congresista citante resaltó que el Gobierno no sólo mantuvo en secretismo los valores del negocio, sino que también se han negado a revelar cuál es la tasa de ganancia que quedó pactada con los nuevos operadores y que será pagada por los usuarios de la región Caribe. “Este no es un negocio entre privados, como afirma la ministra Suárez. No es cierto. Así nos dijeron que era el negocio de Medimás EPS: aquí hay una cara que es el sector público. Estamos hablando de un negocio en el Estado subsidia con cifras astronómicas, fija los precios y la utilidad que van a tener los operadores”, puntualizó Robledo.

Por su parte la ministra de minas María Fernanda Suarez, manifestó que el 265 de la demanda energética del país se encuentra en la región caribe. Según ella, “esto deriva de los 10.7 millones de personas que viven allí y, aclara, que el 79% son usuarios regulados y el 21% no regulados”.

Resaltó además que para las redes de la costa caribe se han invertido 5.5 billones de pesos para todo el sistema de transmisión regional. Sumado a esto, comentó, existen 35 proyectos adjudicados, 21 proyectos en operación, 14 proyectos están en vísperas de ejecución y 10 proyectos están próximos a adjudicarse.

El senador Robledo pidió a la Contraloría y a la Procuraduría investigar en detalle por cuánto vendieron Electricaribe y cuál fue la tasa de ganancia que pactaron con los operadores.