La verdad de Mancuso sobre parapolítica, exterminio de la UP y la elección de un presidente

Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar

Este miércoles 4 de agosto el ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, acudió a la Comisión de la Verdad para hacer su contribución de verdad sobre su papel en el conflicto armado colombiano, un acto donde también compareció Rodrigo Londoño conocido como ‘Timochenko’, otrora líder de antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

Anuncios

Durante el evento que se desarrollo de forma virtual el ex jefe paramilitar reveló detalles del “matrimonio” nefasto que hubo entre el paramilitarismo y la clase dirigente en el país, cuyo escándalo se conoció en su momento como la “parapolítica”.

“Nosotros hicimos alianzas y pactos. Esa vinculación al tema político nos llevó a un entramado que derivó en lo conocido como la parapolítica”, dijo Salvatore Mancuso.

Además, Mancuso también se refirió al exterminio que sufrió la Unión Patriótica a finales de los años 80’s y principio de los 90’s. A juicio del ex jefe paramilitar, “la UP fue exterminada por el Estado colombiano”.

“Cuando la UP empezó a llegar a cargos de elección popular, la preocupación viene de las instituciones de seguridad del Estado y de sectores económicos. La UP no fue exterminada por las autodefensas, su victimario fue el Estado colombiano”, dijo.

En medio de la diligencia, Salvatore Mancuso también aseveró que el poder que lograron las Autodefensas fue tal, que llegaron “a poner presidente”, sin mencionar un nombre específico.

Mancuso también hizo un acto de contrición y se mostró dispuesto a seguir trabajando por la paz en Colombia.

“Quiero reconocer mi responsabilidad en este conflicto y quiero dedicar el resto de mis días a restaurar la dignidad de los territorios en donde estuve y sus comunidades. La mejor forma de reconocer y pedir perdón es haciendo”.

Finalmente, el ex jefe paramilitar anunció que pedirá ser escuchado por la JEP como testigo en el macrocaso 03, o de ‘falsos positivos’ que adelanta esa entidad.