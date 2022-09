La tijera de Francia

La vicepresidenta Francia Márquez, quien se ha caracterizado por ser una mujer franca, no quiere tener cerca a las personas que hicieron parte del equipo de su antecesora, la exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez.

Es por esto que no ha dado continuidad laboral a los funcionarios que estuvieron durante la vicepresidencia de Marta Lucía Ramírez y a quienes estaban en el despacho los instaló lejos de su oficina, quedando únicamente con su círculo más cercano.

Francia Márquez no ha terminado de armar su equipo de colaboradores, y ha preferido no dar muchas declaraciones a los medios de comunicación, entre otras, porque el presidente de la república, Gustavo Petro, no le ha dado unas funciones claras.