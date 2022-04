“La salida para un embarazo no debe ser el aborto”: María del Rosario Guerra

La bancada Provida dará a conocer las tres preguntas con las quiere promover un referendo con la idea de que los colombianos se pronuncien sobre la práctica del aborto y diga No a la interrupción del embarazo hasta las 24 semanas de gestación, permitidas mediante un fallo de la Corte Constitucional.

La senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, integrante de este movimiento habla en entrevista para Confidencial Colombia sobre los objetivos de esta iniciativa.

¿En qué consiste la bancada Provida y quienes la conforman?

María del Rosario Guerra: Hace cerca de tres años un grupo de senadores y representantes de diferentes partidos conformamos la bancada Provida. Lo anterior, a raíz de la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24, con lo cual un bebé en gestación lo terminan matando en el vientre de su madre cuando ya siente, late su corazón y está formado. Lo lógico en este caso es llamar al pueblo colombiano porque la Corte se extralimitó asumiendo facultades que son del Congreso de la República.

¿Hay personas que no necesariamente sean congresistas o integrantes de un partido o movimiento?

María del Rosario Guerra: Hemos venido trabajando con la academia y con la sociedad civil en unas preguntas para poder consultar al pueblo a través de un referendo, si quiere que la vida del que está por nacer, que está en proceso de fecundación se respete y que no sea como hoy sucede que lo matan a las 24 semanas y, si la madre está dentro de las tres causales para la despenalización del aborto puede abortar incluso en el noveno mes. Eso es casi un infanticidio.

¿Qué decirles a las personas que por una u otra razón están a favor de la interrupción del embarazo?

María del Rosario Guerra: Aquí se rasgan las vestiduras cuando ven que muere un colombiano y por supuesto que debe ser así, pero les parece muy bien y aplauden que se mate a un bebe en gestación convirtiendo al vientre de su madre en una tumba.

¿Para cuándo tienen proyectado este referendo?

María de Rosario Guerra: Estamos en ese proceso, nos hemos reunido con el presidente del Congreso y la idea fundamental es definir la gerencia del proyecto, además de armar el grupo promotor donde hay mujeres y así presentarnos en la Registraduría, ojalá esta semana que comienza para que siga su curso.

¿El llamamiento a las urnas podría coincidir o acercarse a las fechas de primera y segunda vuelta presidencial?

María del Rosario Guerra: No porque no alcanza. Lo primero que debemos hacer es la recolección de las firmas y luego vendrán los debates en el Senado y en la Cámara y, después la revisión de la Corte Constitucional. Mi deseo es que los colombianos le digamos “No a matar a un bebé que está dentro del vientre de su madre”.

¿Han pensado en algún proyecto de ley que favorezca a las niñas que viven en veredas y municipios lejanos y que han sido violentadas sexualmente por guerrilleros y por los miembros del Clan del Golfo?

María del Rosario Guerra: Yo rechazo cualquier violencia y mucho más si es una violación sexual a una niña o a una mujer pero debo decir que la salida no es el aborto, tenemos que plantear otras salidas cómo la adopción y el acompañamiento psicológico y emocional, darle toda la atención que necesita. Yo sé lo difícil que debe ser esa circunstancia pero nosotros no nos podemos acostumbrar a que la salida para un embarazo no deseado es matar al bebé.

¿Pero han pensado en llevar un poco de alivio a esas niñas en las regiones donde la presencia del Estado es precaria?

María del Rosario Guerra: Eso es lo que estamos diciendo y por eso la red de Provida está pensando en dar ese apoyo, con las asociaciones, con las iglesias y por supuesto con el Estado quién no se debe desentender. Esto es pensando en aquello que puede llevar a dignificar a la mujer y a respetar la vida del que está por nacer.

Su labor como congresista está a punto de terminar, ¿Qué ha pensado hacer para cuando esto suceda?

María del Rosario Guerra: Por ahora quiero culminar bien mi labor legislativa, ya después pensaré en cómo continuar en la vida pública pero desde otros escenarios, entre otras cosas uno de mis proyectos es analizar cómo fue mi gestión dentro partido Centro Democrático y dejar una memoria para la historia.

¿Le suena la Gobernación de Sucre?

María del Rosario Guerra: No por ahora.

