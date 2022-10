La reunión entre Blinken y Petro estuvo marcada por la cordialidad

Hacía la 1:30 p.m. llegó a la Casa de Nariño el secretario de Estado de EE.UU. Antony Blinken para la reunión con el Presidente Gustavo Petro, junto a la vicepresidenta Francia Márquez y el canciller Álvaro Leyva.

El presidente inició la reunión hablando de los puntos que estaban sobre la mesa durante el almuerzo de trabajo que fue la implementación de los puntos del acuerdo de paz enfocado a la lucha contra las drogas y sobre la migración un tema clave.

Así mismo, el mandatario aseguró, que para dar con los verdaderos culpables del negocio de la droga se deben tener aparatos de inteligencia capaces, para dar con los cabecillas de la droga, cuya única función es hacer dinero.

También dijo que para cambiar esta situación en la producción de droga es con la reforma agraria que propone su Gobierno, ya que busca democratizar el acceso a tierras para los campesinos e impulsar una campaña de sustitución de cultivos, la política antidrogas debe “dejar de ver como criminal al campesino productor de hoja de coca”.

“La selva es un lugar que no es fértil para la agricultura, volvemos a la sustitución de cultivos, de acuerdo a como lo planteo el presidente Santos. Priorizar la selva, si logramos construir un fondo para revitalizar la selva en Colombia, no solo estaríamos aportando para sostener el cambio climático. Volver al campesinado y a quienes ejercen las fuerzas para que se vuelvan productivas para que salgan de los ciclos del narcotráfico de las Américas”, enfatizó el presidente.

De igual forma enfatizó, que en Colombia quedó prohibida la fumigación con glifosato, y que es necesaria la interdicción para detener la droga cuando sale y el control de los que se quedan en el país.

Sin embargo, ante una pregunta de un periodista sobre la erradicación manual, afirmó:

“Hay cultivos industriales, son grandes extensiones de terrenos, que no pertenecen al campesinado, en Tumaco y Tibú en la frontera colombo-venezolana, deben ser erradicados forzadamente, no van a ser fumigados, pero sigue la erradicación forzada”.

A lo que el secretario de Estados Unidos manifestó: “Nosotros respaldamos el enfoque holístico del Gobierno para la reducción de la oferta y la reducción de la demanda, a hacer más en cuanto a la interdicción de las drogas”

En temas de migración el presidente reconoció que Colombia acoge a los venezolanos con una de las inversiones más altas, en programas para desplazados, Reconoce que la responsabilidad es compartida en la migración, y que con la apertura de la frontera y la labor de la cancillería están evaluando la homologación de títulos profesionales para los ciudadanos de los dos países.

Petro aprovecho para decirle al secretario de EE.UU. que debe haber un Estatus de Protección Temporal (TPS) para los colombianos en Estados Unidos.

Blinken afirmó que: “Estamos en un momento histórico, y que todos los hemisferios se ven afectados. Países de origen, países de tránsito y países de destino se ven afectados”. Que trabajan para garantizar el estado de derecho, que la migración se haga de manera humana, y que están tratando de expandir visas de trabajo temporales, que tengan recursos en las fronteras y que las solicitudes se tramiten con los países socios y que se aseguran que se haga de esta manera.

“Con respecto al TPS, en nuestra ley está diseñada únicamente para personas que no pueden regresar por la represión política, o por refugio, estamos viendo como aumentarlas de manera temporal o de manera permanente”, expresó Blinken.

El secretario elogió el compromiso que Colombia ha asumido con los migrantes venezolanos, y que se ha convertido en un modelo de migración para el mundo. “Nuestra esperanza es que tengamos una reanudación del diálogo con Venezuela”.

De la misma manera se habló del tema de extradición, donde Petro afirmó que las bandas multicrimen tienen lazos internacionales, multinacionales, y que es la complejidad: porque el narcotráfico muta.

“Todas estas organizaciones han mandado cartas al Gobierno para desmantelarse, justicia restaurativa si hay verdad, garantía de no repetición y reparación. La extradición, hace parte de un proceso de paz en Colombia, lo que yo he propuesto es que el narcotraficante que se acoja no sea extraditado, depende de mi firma, pero depende de una ley. Narcotraficante que reincida debe ser extraditados a EE.UU. con las mayores penas posibles”, aseguró Petro.

A lo que Blinken respondió: “Respetamos las decisiones de Colombia, la extradición es una herramienta importante transnacional”.

Para finalizar Gustavo Petro le pidió al ministro de defensa que pusiera una recompensa de las más altas, ante el asesinato en Salgar de uno de sus coordinadores, con el fin de dar con los actores de este hecho fatal. De igual forma, reconoció la labor de la iglesia católica que hizo una jornada de “no matarás, no desaparecerás”.

Foto: Presidencia