La respuesta de Cepeda al senador Álvaro Uribe

El senador Iván Cepeda anunció que denunciará al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez por injuria y calumnia, luego de que el exmandatario diera una entrevista a la periodista Vicky Dávila y a la columnista y abogada María Isabel Rueda para la Revista Semana, donde le señaló de fraguar un complot en su contra.

Al respecto Cepeda aseguró que, “la extensa entrevista del senador Uribe ayer en la Revista Semana es un compendio de mentiras. También es un rabioso ataque en mi contra y una afrenta a los magistrados de la CSJ”, y fue más allá diciendo que, “Uribe dice que “he comprado” 10 testigos. Otro embuste. Ni he “comprado” ni he presentado ante la Corte un solo testigo. En cambio él ha presentado una veintena de falsos testigos y tramitadores de falsos testigos”.

El congresista del Polo afirmó además, “curioso que Uribe, quien desde hace años me acusa de pertenecer a FARC, nunca me haya denunciado ante la justicia por esos supuestos vínculos. No tiene una sola prueba de ello. Ojalá lo haga para derrotarlo de nuevo”.

Cepeda argumentó en su comunicado que durante todo el proceso judicial ha actuado en forma transparente y que en ningún momento ha fraguado complot alguno con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en contra del senador Uribe.

La demanda contra el expresidente Uribe será interpuesta en los próximos días.