La Procuraduría deja mucho que desear: Juan Manuel Charry

El abogado constitucionalista, Juan Manuel Charry, en entrevista para Confidencial Colombia, considera que es necesario revisar y analizar sí el papel que cumple la Procuraduría es necesario.

¿Con los niveles de corrupción administrativa que hay en Colombia, sea sensato eliminar la Procuraduría?

Juan Manuel Charry: No es una propuesta nueva, ni la idea es original del presidente electo porque en diferentes momentos se ha hablado de suprimir la Procuraduría. La eficacia de este órgano de control en materia de lucha contra la corrupción hay que medirla porque deja mucho que desear, igual que la Fiscalía, la Contraloría y es un aparato burocrático muy alto y muy costoso. Algunos somos partidarios de buscar mecanismos mucho más eficientes para controlar la corrupción y las fallas administrativas. Tal vez el caso del presidente electo, tiene un cierto tufo a revancha porque fue destituido por el procurador Ordóñez cuando fue alcalde de Bogotá, pero no por eso hay que dejar el debate a un lado que en lo personal me parece interesante y puede que, de difícil ejecución, porque es suprimir uno de los órganos autónomos e independientes de la Constitución destinado al control de los servidores públicos.

¿Sí se elimina la Procuraduría que hacer para que no se abandone el control disciplinario al funcionario público?

Juan Manuel Charry: El control disciplinario lo ejercen los jefes administrativos de los respectivos servidores públicos. La Procuraduría tiene un control superior, que interviene cuando considera que no se adelanta rápidamente el proceso disciplinario, etcétera. Habría que fortalecer los controles internos de las entidades administrativas.

Corromper el sistema público es muy fácil, lo difícil es limpiarlo porque para esta misión se debe contar con esas personas que se prestaron para torcidos al interior de una entidad, ¿es posible entonces dejar esta tarea en manos de un control interno donde no faltará el que haga parte de estos entramados de corrupción?

Juan Manuel Charry: Sí, yo lo veo posible porque había varias reflexiones en torno a la corrupción. Acá la estamos abordando por el frente de los controles y las acciones, pero hay otros frentes, como en la pedagogía, la cultura ciudadana. Entender que ser corrupto afecta a toda la sociedad y lo afecta a uno mismo, lo condena a vivir en sociedades pobres y desordenadas, cuando no se es corrupto las sociedades son ordenadas, son desarrolladas y, el Bienestar Social es mucho más amplio. Entonces hay controles de pedagogía, hay controles internos, hay posibilidad de sanciones, hay controles penales que ejerce la Fiscalía General de la Nación, hay controles ciudadanos que ejercen las veedurías ciudadanas. En Colombia no faltan los controles, lo que falta es eficacia y decisión de los que los ejecutan.

¿La corrupción comienza desde electoral, en ese sentido usted cree que fue un error de parte de Colombia suscribir el fallo de la corte IDH?

Juan Manuel Charry: El fallo obedece a un tratado que se firmó hace muchos años o el pacto de San José de Costa Rica, que dice que la destitución de funcionarios de elección popular debe ser decretada por un juez penal, esa es la garantía que suscribió el Estado colombiano en 1968 y que después aprobó mediante una ley. Lo que pasa es que no se tuvo presente o si se tuvo no, no se tuvo claridad de que Colombia siempre había tenido un sistema de control disciplinario en cabeza de la Procuraduría.

¿Cómo hacemos para salir de este de esta sin salida sin tener que eliminar a la procuraduría?

Juan Manuel Charry: Lo que tenemos que hacer es un balance de su eficiencia y eficacia frente a sus costos y a su tamaño burocrático. ¿Cuánto le cuesta al Estado colombiano ese órgano independiente autónomo? ¿Cuántos funcionarios tienen? ¿Si son eficientes y si cumplen con sus finalidades?, si es indispensable que exista esa intervención que muchas veces no es de mucho peso en el proceso judicial. Ese tipo de preguntas son las que se tienen que responder más cuando tenemos una entidad en mi opinión costosa e ineficiente, que tiene que reducir gastos y el gasto tiene que enfocarse en lo realmente importante.