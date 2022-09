“La oposición debe ser una oposición inteligente”: Alfonso Prada

El Ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, entregó un balance positivo de la jornada de movilizaciones que se está desarrollando en el país en donde se ha respetado el derecho a protestar.

Durante el Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado para verificar el desarrollo de la jornada de protestas convocada por la oposición, se realizó un informe detallado que es de tranquilidad. “Respetamos el derecho de la gente a protestar. Tenemos un dispositivo de seguridad con la Policía que estará garantizando los derechos de quienes marchen y quienes no”, indicó el Ministro del Interior.

El Gobierno Nacional resalta que las expresiones de inconformidad siempre serán bienvenidas y escuchadas, por esa razón “nos gusta hablar con la oposición, con las personas que tengan cualquier cosa que decirle al gobierno para mejorar e iremos con todo el espíritu democrático ideal.” recalcó Prada Gil.

Por su parte, el jefe de la cartera política se refirió a la reunión que se llevará a cabo entre el presidente Gustavo Petro y el ex presidente Álvaro Uribe “valoro mucho las expresiones de la oposición y en particular del ex presidente Uribe, que ha señalado que la oposición debe ser una oposición inteligente, constructiva y con ánimo de aportar”.