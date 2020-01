La oposición de Gabriel Santos al presidente Duque

Comienzan a escucharse las voces de quienes desde el Centro Democrático se oponen a la posibilidad de que representantes de otros partidos políticos ocupen cargos ministeriales, a cambio de apoyar proyectos de iniciativa gubernamental.

Una de esas voces es la del representante a la cámara por el Centro Democrático Gabriel Santos, quien en su cuenta de Twitter dio a conocer su desacuerdo.

Me duele el corazón escuchar como los partidos políticos se están rifando ministerios con el gobierno que prometió no darlos. La tecnocracia arrodillada frente a la politiquería. ¿Por lograr compañía en el congreso? Lamentable, eso no nos dijeron en campaña.

— Gabriel Santos G. (@GabrielSantosCD) January 24, 2020