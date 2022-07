“La idea de un PDET es transformar un territorio”: Sandra Ramírez

La senadora del partido Comunes, Sandra Ramírez, habló para Confidencial Colombia de los proyectos que presentaron para debate en el Congreso de la República, uno de ellos tiene que ver con la construcción de más y mejores vías terciarias.

Háblenos de las iniciativas que presentaron a consideración del legislativo

Sandra Ramírez: La bancada del partido Comunes radicó proyectos de ley que contemplan el desarrollo de la implementación del acuerdo de paz. Uno de ellos tiene que ver con los jóvenes y los adultos, para que tengan derecho a graduarse sin que se les exija un costo adicional al que se pagó para el semestre. Otro proyecto habla de las vías terciarias, porque tenemos una sola entidad que se ocupa de este asunto. Queremos separar la subdirección de la red terciaria, y buscamos exigirle al máximo a esta entidad, para que se ejecuten estos proyectos de los que se van a ocupar las juntas de acción comunal. No tenemos vías terciarias y las necesitamos para que los campesinos tengan acceso a salud, educación, servicios, y para que los campesinos puedan comercializar sus productos.

¿Usted si cree qué una junta de acción comunal tiene la suficiente infraestructura y capacidad para construir una vía, así sea terciaria?

Sandra Ramírez: Es que la junta de acción comunal en las veredas, son quienes hacen las vías terciarias; quienes están haciendo los placa huellas. En estas juntas de acción comunal hay ingenieros civiles que podrían asesorarlos y son los campesinos quienes las ejecutan, porque son quienes conocen el territorio, saben la necesidad, conocen muchísimo más que una persona que está sentada en el escritorio. Lo más importante, porque esto genera que la comunidad se apersone del trabajo.

¿Quién vigilará la ejecución de estos recursos?

Sandra Ramírez: Eso lo van hacer las juntas de acción comunal y las poblaciones. Son ellos quienes vigilarán la ejecución de los proyectos.

Pero disculpe senadora, no se puede ser juez y parte, no se puede vigilar y al tiempo ejecutar.

Sandra Ramírez: La junta de acción de comunal tiene varias instancias, tiene presidentes, tiene secretarios, tiene vocales, hay que crear comités. La junta tiene población que está alrededor quienes pueden crear un comité que se encargue.

Este tema de las vías terciarias se viene hablando desde el momento en que se estaba planteando el proceso de paz en la Habana ¿Qué ocurrió en estos cuatro años?

Sandra Ramírez: Este proyecto de ley se radicó hace 4 años, desafortunadamente no logramos el aval de este gobierno para tener una entidad que se encargue de la construcción de las vías terciarias.

¿Ha visitado esas vías terciarias?

Sandra Ramírez: He caminado por muchos años parte de la Colombia profunda, por eso conozco el estado de las vías terciarias. Hace unos 4 meses estuve en una región de Santander del sur, allí hay una vía de más de 40 kilómetros del municipio entre de Vélez y Santa Helena, conocí ese camino hace 41 años cuando era una vía terciaria, hoy que regreso de nuevo está peor, lleno de piedras y de huecos, con once placas huellas.

Radicaron también un proyecto que tiene que ver con reforma agraria ¿No es mejor esperarse a que el Ministerio de Agricultura en cabeza de la doctora Cecilia López presente esa reforma?

Sandra Ramírez: La doctora Cecilia López nos ha dicho que se va a presentar un proyecto de reforma rural integral que está contemplada en los acuerdos, pero este asunto tiene varios puntos no solo uno. Decidimos empezar la discusión de algunos temas que no van a interferir con la iniciativa del próximo Gobierno.

¿Qué tiene que decir con respecto al escándalo de los OCAD PAZ?

Sandra Ramírez: Escuchando los medios de comunicación e investigaciones que han hecho periodistas serios, puedo decir que es muy desafortunado que funcionarios que se les paga por hacer su trabajo tengan que apropiarse de los recursos que iban destinados para los municipios que fueron impactados tan fuertemente por el conflicto, donde reina la pobreza, el abandono y la miseria. Es impresentable, que este gobierno que dijo en el exterior que era el gobierno de la paz, permitió que otros se gastaran los recursos.

Se dice que la mayoría de PDET tienen retrasos, Confidencial Colombia tuvo la oportunidad de visitar algunos y tampoco están tan atrasados como se cree desde el centro.

Sandra Ramírez: La esencia de estas zonas es la transformación, no puedo hacer una carretera no más y creer que ya se transformó el territorio. Todo debe ir conjuntamente, vías terciarias, infraestructura, participación ciudadana, pero también con proyectos productivos para que la gente tenga de qué vivir. La idea de un PDET es transformar un territorio.

¿Qué va a pasar con los comunes, tras la decisión de un grupo de 100 personas que decidieron retirarse?

Sandra Ramírez: Nosotros terminamos el Pleno que hacemos previo para la convocatoria a la asamblea o al congreso y, estando en el desarrollo del pleno, nos llegó la carta de que habían renunciado una cantidad de militantes -pero oh sorpresa-, a la hora, recibimos seis cartas de compañeros que aseguraron que ellos en ningún momento firmaron y en ningún momento le consultaron para hacer parte de ese listado, tanto que a una de las ex senadora de Comunes, le tocó hacer un tuit donde pidió disculpas por incluir nombres que no debían estar.

¿Hay democracia o autoritarismos dentro de Comunes?

Sandra Ramírez: Tenemos democracia, el pleno que acabamos de terminar donde todos participamos en la discusión, es la mejor prueba.