La frontera con Venezuela está abierta: Iván Duque

El presidente de la república, Iván Duque, respondió al anuncio del mandatario electo, Gustavo Petro, asegurando que “las fronteras con Venezuela siempre han estado abiertas”.

“Las fronteras no han estado cerradas, están abiertas. Aquí lo importante es sobre que del lado venezolano se garantice que no haya connivencia con el terrorismo, porque allá está ‘Pablito’, allá está ‘Antonio García’, allá está ‘Iván Márquez’, entonces que los devuelvan, que los manden para que los capturen y los extraditen y le demuestren a Colombia hay voluntad de colaborar”, dijo el mandatario.

El primer mandatario, Iván Duque, señaló que no se puede espantar la inversión extranjera directa, ni la no minero energética, ni la minero- energética, “Colombia y el mundo están en una transición”. En cuanto a Ecopetrol dijo: -“Ecopetrol es hoy una empresa de hidrocarburos, de hidrógeno verde, es la mayor auto generadora con renovables no convencionales y al mismo tiempo está participando en proyectos de conservación, geotérmicos y biomasa”.

Duque recordó que el país ha hecho inversiones “muy grandes” costa afuera, en asoció con empresas extranjeras, por lo que calificó como un error retomar la idea de que Colombia tenga una dependencia en hidrocarburos por parte de Venezuela.