Rodrigo Londoño, 'Timochenko', ', lider de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)

La Fiscalía de Colombia ha citado a declarar de nuevo al actual presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), la fuerza política surgida de la homónima y desmovilizada guerrilla, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’ y al ahora senador Julián Gallo, conocido como ‘Carlos Lozada’, por el asesinato del candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado.

El auto de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Caracol Radio, fija la declaración de ‘Timochenko’ y ‘Carlos Lozada’ para el próximo 19 de noviembre, después de que ambos informaran al Ministerio Público de que no acudirían a una audiencia ya programada porque consideran que es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es la autoridad competente para escucharles.

No obstante, la Fiscalía les ha respondido que no está incurriendo en ninguna intromisión con la JEP y que la citación no tiene como objetivo vincularlos penalmente, porque la ley prohíbe hacerlo con personas acogidas a la JEP, pero que la legislación sí faculta a la Fiscalía para seguir investigando en aras de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas.

“No se trata de personas sindicadas o investigadas en el instructivo, no se presentarán imputaciones jurídicas a los declarantes, como también se brindarán las garantías de no autoincriminación y protección de los demás derechos”, indica el escrito.

La declaración de Londoño se llevará cabo de manera virtual, por la situación derivada de la pandemia de coronavirus, mientras que a Gallo, por su condición de senador, se le enviará el cuestionario pertinente para que preste declaración a través de certificación jurada.

Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 a su salida de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, donde impartía clase de Historia Política y Constitucional de Colombia, por un grupo de sicarios que le dispararon desde la motocicleta en la que viajaban. Londoño y Gallo han reconocido la responsabilidad del grupo armado que lideraban en la muerte de Gómez Hurtado.