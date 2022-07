La exaltación de Iván Duque a los generales del Ejército

Foto: Ejército Nacional

El presidente, Iván Duque, durante su intervención en la ceremonia de transmisión de mando del Ejército Nacional al general Carlos Iván Moreno Ojeda, aseguró que ningún general ha sido tratado como agente oficioso de intereses políticos, “que ningún general ha sido tratado como corregible. Que ningún general ha sido tratado como voceador de personas ajenas a la responsabilidad de vencer al enemigo, ningún general ha sido despedido de la fuerza por las redes sociales, o por los medios de comunicación, los generales han sido tratados con respeto y con dignidad entendiendo que le pertenecen a la patria y a nadie más”.

Duque Márquez explicó que la comandancia suprema es un honor y no un regalo, y dijo además que la comandancia suprema no es para el ejercicio vanidoso del poder, ni mucho menos para ostentarlo, buscando el temor reverencial de la sociedad: “La comandancia suprema es la responsabilidad más grande, y por lo tanto nos obligan a ser profundamente leales y respetuosos de una institución Bicentenaria de respetar su doctrina, de entenderla, de valorar su evolución, y no de tratar de doblegarla o de someterla, porque los comandantes supremos somos pasajeros en el tiempo”..

Recalcó que al soldado se le motiva, pero también se le sanciona cuando su conducta individual se sale del honor militar y policial y termina cayendo en las tentaciones erráticas del delito: “Pero por eso hago la mención de conductas individuales, porque a pesar de los intentos de muchos de generalizar conductas, nuestras fuerzas son y siempre honorables, encarnando virtudes, y sabiendo que portar el uniforme es el más grande honor que se puede tener en esta nación, han sido siempre fuerzas leales a los destinos democráticos de la Nación, han sido siempre leales a los designios fijados por el pueblo en las urnas”.

El presidente despidió al saliente general del Ejército, Eduardo Zapateiro, deseándole la mejor de las suertes, “usted seguirá siendo un general de la República ahora en la reserva activa, pero seguirá también enseñando con su ejemplo y con su tradición quienes lo hemos conocido, sabemos que más allá de cualquier honor de mando. General Moreno Ojeda, usted conduce ahora los destinos de este ejército, del Ejército Bicentenario, del ejército que nunca ha dejado de responderle a Colombia, del ejército que nunca podrá ser equiparable al terrorismo o al crimen”