La curul de Uribe queda congelada: Alejandra Barrios

Alejandra Barrios, Misión de Observación Electoral

La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, en entrevista para Confidencial Colombia, explica sí la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de imponer medida de aseguramiento al expresidente y senador Uribe, da para que se aplique la Silla Vacía.

¿La decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de imponer medida de aseguramiento al expresidente y senador Uribe, da para que se aplique la Silla Vacía?

Alejandra Barrios: Al ser medida de aseguramiento la silla queda congelada y si lo condenan, al estar relacionado el caso con exparamilitares, podría darse el caso de Silla Vacía, pero en este momento la curul de Uribe queda congelada. ¿Qué quiere decir?: que este lugar no puede ser ocupada por nadie, mientras continúa el proceso judicial y si lo declaran inocente, el senador y expresidente Uribe puede retornar a su lugar de congresista.

El delito de pago a testigos falsos que es por lo que se investiga al expresidente y senador Uribe, ¿esto sí da para Silla vacía?

Alejandra Barrios: Habría que mirar lo que aborde el fallo, en el caso de que Uribe sea condenado, si aborda solo el pago a testigos falsos, no creo que haya Silla vacía, pero si incluye el tema de que se trataba de exparamilitares, podría darse.

¿El senador Uribe debería apartarse del Congreso?

Alejandra Barrios: Cuando se tiene medida de aseguramiento, la decisión no es personal. Se aplica la casa por cárcel y desde ese momento su función como senador de la república queda congelada. Si hoy 4 de agosto, la Corte Suprema de Justicia confirma la medida, Uribe no podrá participar a partir de hoy en la sesión de plenaria de las 3 de la tarde del senado, ni en las comisiones. Sus funciones como congresistas quedan suspendidas y su curul congelada hasta tanto no exista un fallo, bien sea absolviéndole o condenándole.