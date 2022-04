Katherine Miranda se une oficialmente a Gustavo Petro

La representante a la cámara Katherine Miranda rompe su silencio e ingresa a la campaña presidencial colocándose al lado del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.

La congresista de la Alianza Verde guardó prudencia al considerar que al ser cabeza de lista a la Cámara por Bogotá, y la más votada de su partido, no sería bien visto que tomara partido por alguno de los candidatos, y que sería mejor anunciar su voto o preferencia electoral cuando iniciara la campaña por la segunda vuelta.

“Había tomado la decisión de no anunciar mi voto, había tomado la decisión de no participar en campaña. Pero las circunstancias que hoy enredan todas las campañas políticas, las mentiras y las traiciones me obligan a tomar una posición clara en estas elecciones. Mi nombre es Katherine Miranda y quiero que Gustavo Petro sea mi presidente”, dijo la congresista en un video junto al candidato de izquierda.

Miranda participará en la campaña del senador y candidato presidencial como su jefa de debate.