Katherine Miranda pone la lupa en el ICBF

La directora del Instituto Colombiana de Bienestar Familiar (ICB), Cielo Rusinque, enfrentara su primer debate de control político en la Cámara de Representantes por la muerte de 20 niños indígenas en La Guajira.

La funcionaria fue citada por la representante a la cámara, Katherine Miranda, quien a pesar de ser miembro de la coalición de Gobierno encabeza el debate que tendrá lugar en el mes de marzo de 2023 en la plenaria de la Cámara.

Rusinque también deberá responder por los señalamientos que pesan sobre la entidad por supuestos casos de corrupción relacionados con el Programa de Alimentación Escolar.

En los últimos días el presidente Gustavo Petro hizo un llamado de atención al ICBF por la manera en como está abordado los temas de familias y primera infancia.

““¿Cuál es el programa del ICBF para lograr que la Guajira tenga agua potable? El ICBF no tiene ni uno, no ha pensado en eso. Imagínese: el Bienestar Familiar y no ha pensado que la familia necesita agua”, dijo el mandatario.

