El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, ha condenado este jueves el ataque militar de Rusia en territorio ucraniano ordenado por Vladímir Putin.

A través de su Twitter oficial el mandatario colombiano rechazó “de manera categórica” los ataques contra Ucrania.

A juicio de Duque, “estos hechos atentan contra la soberanía de Ucrania y ponen en riesgo la vida de miles de personas, en una incuestionable situación contraria al Derecho Internacional y la carta de la ONU”.

El pronunciamiento de Duque coincide con el de otros líderes mundiales que han condenado la decisión de Putin.

Russia alone is responsible for the death and destruction this attack will bring, and the United States and its Allies and partners will respond in a united and decisive way.

The world will hold Russia accountable.

— President Biden (@POTUS) February 24, 2022