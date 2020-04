Este es el momento en que la pasajera desciende del avión ambulancia que llegó a Bahía Solano, procedente de Quibdó / Cortesía El AfroBogotano

Hay malestar entre la población de Bahía Solano, el turístico municipio chocoano ubicado en la costa del Océano Pacífico (occidente del país); por el traslado de una pasajera que llegó a esa localidad a bordo de un avión ambulancia procedente de Quibdó contratado por la EPS COMFACHOCÓ.

La denuncia fue revelada por el alcalde de ese municipio, Ulmer Mosquera Gutiérrez, que en diálogo con Confidencial Colombia manifestó su descontento con la EPS COMFACHOCÓ, porque a su juicio no sólo está violando la directriz de no transportar pasajeros sino que la llegada de esta persona pone en peligro a los nativos; sin mencionar que la ambulancia médica no está autorizada para el transporte de pasajeros ajenos a la misión.

“COMFACHOCÓ que funge en Bahía Solano como EPS e IPS, contrata un avión ambulancia para transportar pacientes del municipio a Quibdó para que reciban atención de más alto nivel y en el día de ayer, la avioneta llegó al municipio para trasladar a un paciente que permanece hospital del pueblo. Para extrañeza de todos, en el avión llegó una pasajera trasladada de Quibdó a Bahía Solano”, puntualizó el mandatario local

De acuerdo con el alcalde Mosquera, COMFACHOCÓ nunca informó el traslado de la pasajera de la cual se sabe estuvo recibiendo atención médica en el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó en días pasados.

Cabe recordar que en ese centro médico de la capital chocoana fue identificado el primer caso positivo de COVID-19 en el departamento; motivo que preocupa más al alcalde y los habitantes de Bahía Solano.

“A la fecha no tenemos ubicada a la pasajera, y desconocemos sí se le aplicaron los controles sanitarios en el aeropuerto. Sólo sabemos que es una mujer residente de Juradó que estuvo recibiendo atención médica en el Hospital de Quibdó”, indicó Mosquera.

Por esta situación el alcalde de Bahía Solano envió oficio al Gobernador del Chocó, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud para que adenlanten una investigación contra la EPS COMFACHOCÓ por violar el protocolo que rige a las misiones médicas y por poner en riesgo a la población del municipio.

Bahía Solano en estado crítico por COVID-19

Asimismo, el alcalde Ulmer Mosquera Gutiérrez manifestó a este medio que su municipio vive una situación crítica por cuenta del coronavirus porque los dos renglones de la economía de esta zona, turismo y pesca, se encuentran paralizados.

“La situación es muy grave, el turismo está totalmente paralizado y las personas que vivían de eso están pasando una situación tremendamente difícil. Y la pesca ha disminuido cerca de un 90% porque en el interior del país no se está consumiendo de igual forma. La economía nuestra está por los suelos”, señaló.

En ese sentido, el mandatario lanzó un llamado de S.O.S al gobierno nacional argumentando que su administración no cuenta con los recursos necesarios para enfrentar la emergencia.

“Estamos destinando 1.500 mercados para entregarlos a los hogares, pero acá tenemos uno 3.600 hogares y esa capacidad económica de la administración municipal no alcanza para entregarle mercado a cada uno de los hogares. No hemos recibido ninguna ayuda por parte del gobierno departamental o nacional”, enfatizó el mandatario.

De acuerdo con el alcalde, hasta ahora sólo la empresa privada se ha hecho presente en la zona con la entrega de elementos sanitarios para protección del personal médico del hospital de Bahía Solano y Juradó.